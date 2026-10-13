Cómo usar Apple Maps sin una conexión a Internet

Perder la cobertura en el momento menos esperado e idóneo es algo que nos sucede a menudo. Uno de los problemas más habituales con los que nos encontramos a la hora de usar los GPS tradicionales es la falta de cobertura y la conexión a internet. Por lo que al perder está perdíamos la navegación. Es por ello que encontramos la solución en la posibilidad de descargar fragmentos de estos mapas a nuestro móvil.

Usar Apple Maps sin una conexión a Internet

Esta función se ha convertido en una herramienta de uso permanente, dejando se ser una medida de emergencia. Al hacer uso de esta función prescindimos por completo del uso de datos móviles, al mismo tiempo que nos aseguramos el acceso a la navegación, lo que nos permite ser mucho más productivos y acabar con el estrés que representa la pérdida de conexión.

Mapas sin conexión en Mapas | TecnoXplora

Son muchas las situaciones en las que esta funcionalidad adquiere gran relevancia, sobre todo en viajes internacionales donde el acceso a internet está limitado, por circunstancias como el roaming de datos. Lo cual puede tener un impacto en tu factura, de manera que es recomendable descargar el mapa de la zona en la que vamos a estar antes incluso de despegar.

Otra de las circunstancias en las que es aconsejable la descarga de mapas en las zonas de sombra o montaña, en las que la señal no llega. Tener descargado el mapa nos asegura una navegación sin interrupciones.

Más allá de la navegación, activar esta opción también tiene un impacto positivo en el ahorro de datos y batería. Nuestro iPhone es capaz de optimizar el consumo energético de forma eficiente durante los trayectos largos.

La descarga de los mapas permite además consultar todo tipo de información como rutas detalladas de conducción, puntos de interés, gasolineras u otros establecimientos como lo hacemos normalmente. Activar y configurar esta función es muy sencillo para ello abre la app de Mapas en el iPhone y sigue los siguientes pasos.

Una vez abierta la app, pulsa sobre la foto de perfil, que encontramos junto a la barra de búsqueda.

que encontramos junto a la barra de búsqueda. En el menú desplegable, selecciona “mapas sin conexión”

Pulsa sobre el botón azul “descargar mapa”

Ahora es el momento de definir en la cuadrícula que muestra el interfaz de la app, el área geográfica que queremos guardar.

Desplaza y ajusta el marco para e ncuadrar la zona específica, en la que se encuentre la ciudad o región que guardaremos de forma local.

en la que se encuentre la ciudad o región que guardaremos de forma local. Cuanto mayor sea la zona seleccionada, más espacio de almacenamiento ocupará. Información que se muestra en la pantalla.

Con la zona que queremos guardar, pulsa el botón “ descargar ” para iniciar el proceso.

” para iniciar el proceso. Una vez completado, ya estará listo para su uso.

Un sencillo ajuste que solo nos llevará unos segundos y que nos proporciona la tranquilidad y seguridad para consultar el mapa aunque no tengamos conexión.