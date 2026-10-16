La cámara de tu móvil Oppo acaba de estrenar interesantes novedades, ¿cuáles?

Oppo sigue actualizando sus dispositivos para mejorar la experiencia de usuario. Una de las herramientas beneficiadas en su última actualización CPH2825_16.0.10.600 (B110PO2), ha sido el software de la cámara. La máscara de personalización de Oppo deja patente que el hardware fotográfico no lo es todo, otros aspectos como el software y el procesado de imagen tienen gran importancia. Estas son las mejoras que han incluido para potenciar las cámaras.

Así evoluciona la experiencia de imagen en la serie Reno

Una nueva actualización que se asienta sobre Android 16, con lo que consigue la optimización al máximo del rendimiento, con la integración de la inteligencia artificial, mejorando la gestión de los recursos.

Nuevos filtros de la cámara en ColorOS16 | TecnoXplora

La integración de Android con la capa de personalización ColorOS 16, nos ofrece una mejora sustancial en las APLs de procesamiento de imagen del sistema, en lo que respecta a la cámara nativa, esta cuenta con una menor latencia al disparar y una interpretación del color mucho más precisa. Además de refinar el perfil fotográfico, con herramientas más versátiles incluidas en el propio visor de la cámara, de manera que podemos prescindir de procesos de edición y aplicaciones de terceros.

Esto lo consigue con la incorporación de dos perfiles exclusivos de imagen, con los que se mejoran considerablemente los resultados.

Por un lado, con la incorporación de un nuevo filtro, Prem Rose. Este se ha desarrollado para darle un toque personal a los primeros planos o retratos. Modulando las fuentes de luz y tonos de piel, para conseguir acabados más suaves y cálidos. Con los que se pretende conseguir una atmósfera romántica, más íntima y con un toque vintage, para escenas cotidianas o el atardecer.

En segundo lugar, con la incorporación de Bold Black and White, un modo monocromático de alto contraste, con el que se busca potenciar de forma agresiva las sombras y los puntos de luz, lo que dota a la fotografía urbana o de autor de dramatismo visual y texturas marcadas.

Dos filtros que se aplican directamente al mismo tiempo que se captura la imagen, por lo que no es necesario un procesado posterior ni tiempos de espera. Implementando estas herramientas basadas en la inteligencia artificial en el búfer de la cámara, estando estas preparadas incluso antes de que el usuario pulse el disparador. Además, estos perfiles de color los encontramos en la galería nativa de OPPO, perfeccionando la edición RAW, al mismo tiempo que benefician el motor fotográfico heredado de la colaboración con Hasselblad.

Con lo que nos garantiza una experiencia fotográfica de gama media-alta. Integrando perfiles creativos a la base de Android 16. Una evolución del software que simplifica el arte de la fotografía, tomando distancia con las tendencias estéticas y visuales actuales.