Mejora tu escritura gracias a la IA con esta web

Cada vez son más las herramientas que encontramos en internet basado en la inteligencia artificial. Estas nos ayudan no solo con la redacción de textos, sino que además nos ayudan con la escritura de textos. Entre todas estas cabe destacar aplicaciones como QuillBot que además lo hacen en diferentes idiomas.

Usa Quillbot y mejora tus métodos de escritura

Se trata de una plataforma online basada en la inteligencia artificial con la que se pretende la mejora de la escritura de textos en diferentes idiomas. Sobre todo es muy útil para los usuarios que necesitan redactar comunicaciones formales, revisar la gramática y ortografía, así como resumir documentos que resultan bastante extensos o incluso parafrasear fragmentos sin alterar el significado original.

Así es Quilbot | TenoXplora

Su uso es muy habitual y está muy extendido en perfiles de usuarios como de creadores de contenido, estudiantes y profesionales. Con su uso consiguen un ahorro considerable de tiempo, al mismo modo que aumenta la calidad de sus escritos.

Usarla es de lo más sencillo, a través de su intuitiva interfaz, solo tenemos que pegar el texto en el área indicada en la que quiere trabajar. Para más tarde elegir la función apropiada. Un claro ejemplo es el del corrector ortográfico y gramatical. Tras pegar el texto detecta los posibles errores, al mismo tiempo que nos sugiere las mejoras necesarias, con el fin de que el texto sea mucho más profesional y resulte mucho más fluido. Sobre el texto podremos ver rápidamente cuáles son las partes a corregir.

Entre las diferentes funcionalidades que se nos ofrece encontramos el parafraseador, una función de lo más interesante, la cual reformula las frases, usando para ello sinónimos y otras estructuras. Con lo que se consigue expresar la misma idea, pero, con otras palabras.

También encontramos un detector de plagio, que como su nombre indica, reconoce si los textos son originales o si, por el contrario, han sido copiados o extraídos de textos de otros autores. El generador automático de citas, a través del cual tenemos acceso a frases de otros autores. Así como el traductor, el cual nos permite trabajar con textos en más de cincuenta idiomas.

Registrarnos de forma gratuita es condición si queremos hacer uso de las herramientas de la plataforma, otra opción es usar la versión web, que permite hacer uso de estas directamente. Además, los resultados obtenidos, podemos exportarlos de forma sencilla.

La plataforma ofrece también la opción de integrar en los diferentes navegadores a través de sus extensiones, lo que hace mucho más sencillo el proceso. Lo que lo convierte en un asistente versátil, que nos ayuda a optimizar la redacción, corregir los textos, así como su reformulación, gracias a la utilización de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, adaptándose a todas las necesidades planteadas en cada momento por sus usuarios. Y como resultamos tendremos un proceso de escritura mucho más profesional a la vez que eficaz.