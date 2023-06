iOS 17 bloquerá automáticamente las fotos de desnudos enviadas. ¿Cómo?

Apple ha vuelto a revolucionar el sector tecnológico durante la pasada edición de su conferencia anual para desarrolladores. El WWDC 23 ha dado mucho de qué hablar, con la presentación de las Apple Vision Pro, sus esperadas gafas inteligentes, además de una renovación de los principales sistemas operativos, destacando iOS 17.

Lo cierto es que lanueva versión del sistema operativo del Apple llega cargado de novedades para ofrecer todo tipo de nuevas funciones- Y una de ellas va a bloquear de forma automática cualquier mensaje o archivo entrante que pueda tener contenido relacionado con la desnudez.

iOS 17 impedirá que veas fotos con desnudos a no ser que lo permitas

Han sido los compañeros de MacRumors los que están probando la versión beta de iOS 17 y han descubierto esta función de la que escuchamos hablar hace unos meses.

De esta manera, se agrega una nueva función en iOS que bloqueará de forma automática cualquier imagen o vídeo que considere sensible, como por ejemplo los desnudos.

La idea es bastante buena: cuando recibes una imagen que considere sensible, te saltará un mensaje de Apple advirtiendo que dicho contenido puede ser inadecuada. Si le das a Mostrar, la imagen aparecerá perfectamente, pero si no quieres ver este tipo de contenidos, te lo podrás saltar sin problema.

Este sistema Communication Safety de iOS 17, es una extensión de la funcionalidad de seguridad de la comunicación que Apple agregó para los niños, y que sirve exactamente para lo mismo.

Nueva función de iOS 17 | MacRumors

Decir que esta herramienta funciona con todo el ecosistema de Apple. Por lo tanto, si te envían una foto o vídeo te saltará el mensaje, además de que también funcionará con AirDrop, mensajes de FaceTime y cualquier aplicación para terceros.

En la publicación no indican si podemos desactivar esta función que impide ver fotos de desnudos u otro contenido sensible si no lo aceptas, pero seguramente a través de los ajustes podremos activarlo o desactivarlo.

Sin duda, es una herramienta de lo más práctica y útil, especialmente para personas que no quieren ver determinados contenidos y están en un grupo de amigos donde más de uno no para de mandar fotos o vídeos demasiado explícitos. Eso sí, si quieres probar esta función para iOS 17, deberás armarte de paciencia. Principalmente, porque hasta el próximo mes de julio no lanzarán la versión beta. Y teniendo en cuenta que suele tener fallos, lo mejor es esperar al lanzamiento oficial de iOS 17, que llegará en septiembre durante la presentación de los nuevos iPhone 15 Series.