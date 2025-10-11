Google Fotos: crea clips de los momentos clave de tus vídeos con ayuda de la IA

Google Fotos quizás sea una de las aplicaciones más usadas para guardar nuestras fotos y videos. Además de esta función, con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en una potente herramienta de edición. Gracias a la integración de la inteligencia artificial ahora es mucho más fácil realizar algunas funciones como encontrar los momentos claves. Te contamos cómo crear clip de estos.

Crea clip de video de los momentos destacados de un video

A menudo para capturar los mejores momentos tenemos que pasar varios minutos grabando, de forma que los videos son demasiado largos. Una forma de acortar estos y quedarnos con los mejores momentos, es revisar las grabaciones en busca de los más destacados. Hasta ahora, teníamos que pasar mucho tiempo visualizando y repasando todo el metraje, esto podía resultar una tarea larga y tediosa. Algo que cambia de forma significativa con la incorporación de la inteligencia artificial. Es cuestión de minutos o segundos, dependiendo de la duración del video, podemos saber donde encontrar los mejores momentos.

Añadiendo marcadores | TecnoXplora

De forma automática los videos se analizan y nos marcan los momentos exactos donde suceden las acciones más interesantes. Estos aparecen señalados en la línea de tiempo. La cual no la veremos como una línea continua, sino que esta se trocea para sugerirnos los clips que podemos crear.

Para ello, solo tenemos que localizar el video en cuestión, y pulsar sobre este.

en cuestión, y pulsar sobre este. Pulsa sobre este para reproducirlo,

De nuevo toca la pantalla para que aparezca el menú con las diferentes opciones, así como los controles de reproducción y la línea de tiempo.

Pulsa sobre el segmento de video que te interesa, de esta forma sobreimpresa en la pantalla aparece un botón desplegable “ momento Clave”.

Al pulsar sobre estos, nos ofrece varias opciones.

La primera, “crear clip” , si elegimos esta opción podemos no solo editar el clip, aplicando filtro, también podemos cambiar la duración del mismo.

, si elegimos esta opción podemos no solo editar el clip, aplicando filtro, también podemos cambiar la duración del mismo. Con todos los ajustes realizados sobre el mismo, podemos guardar una copia independiente al video original.

Otra opción que nos permite, es la de quitar el marcador, si nos parece que el momento que nos sugiere, no es destacable.

si nos parece que el momento que nos sugiere, no es destacable. Además, en la parte inferior de la ventana tenemos los botones con los pulgares arriba o abajo, con estos podemos enseñar al modelo de inteligencia artificial si nos ha gustado o no.

Esto ayuda a la app, a aprender de más de nuestros gustos y reconocer sus aciertos y fallos, con el fin de ofrecernos una mejor experiencia de usuario. Usar esos es importante para seguir con el desarrollo de estas y otras funcionalidades. Debemos recordar que estos modelos aprenden a través del uso y cuanto más uso hagamos de estas y más información les proporcionamos, sus sugerencias cada vez serán más acertadas y se ajustarán a nuestros gustos y necesidades. Por lo que conseguiremos un mayor ahorro de tiempo y serán mucho más eficientes a la hora de identificar los momentos destacados de los videos.