NUEVA FUNCIÓN
Adiós a dar tu número para hablar por WhatsApp: así funcionan los nombres de usuario
Esta nueva función podría convertirse en una de las mayores modificaciones de WhatsApp desde hace años
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Durante años, la única forma de hablar con alguien por WhatsApp era compartir tu número de teléfono. Ahora, la aplicación prepara un cambio que puede modificar la forma en la que contactamos con otras personas: los nombres de usuario.
Esta nueva función permitirá que cada usuario tenga un identificador único, similar al que ya utilizan otras plataformas, para que puedan encontrarte y escribirte sin necesidad de conocer tu número personal.
En lugar de dar tu teléfono a alguien, podrás compartir un nombre de usuario. Esa persona podrá buscarlo dentro de WhatsApp y comenzar una conversación contigo, manteniendo tu número oculto.
La función todavía está en fase de despliegue y no todos los usuarios pueden acceder a ella, pero WhatsApp ya ha comenzado a permitir que algunas personas puedan reservar su nombre de usuario antes de que esté disponible oficialmente.
Cada cuenta solo podrá tener un nombre único, por lo que los identificadores más simples probablemente serán los primeros en ocuparse. Si alguien ya ha elegido el nombre que quieres utilizar, tendrás que añadir números o modificarlo hasta encontrar uno disponible.
Para reservarlo, hay que entrar en los ajustes de WhatsApp y acceder al apartado Cuenta. Dentro aparecerá una nueva opción llamada Nombre de usuario, desde donde se podrá crear y comprobar si el identificador está libre.
Además, WhatsApp permitirá configurar quién puede contactar contigo a través de este sistema. Los usuarios podrán elegir si cualquier persona puede encontrarlos mediante su nombre de usuario o establecer una opción más privada mediante una clave, reduciendo el riesgo de recibir mensajes no deseados.
La llegada de esta función supone un cambio importante en la privacidad de WhatsApp, ya que hasta ahora compartir el número de teléfono era prácticamente obligatorio para iniciar una conversación.
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