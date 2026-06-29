Los iPhone 18 Pro y el esperado iPhone Ultra plegable ya tienen fecha de presentación

Apple todavía no ha enviado invitaciones ni ha confirmado oficialmente su próximo gran evento de septiembre, pero las quinielas empiezan a estar bastante claras. Y todo apunta a que ya conocemos la fecha de presentación de los iPhon 18 Pro y iPhone 18 Ultra, el primer teléfono plegable de Apple.

Según las últimas previsiones atribuidas a Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple, la compañía mantendría su calendario habitual y presentaría sus próximos móviles de gama alta justo después del Labor Day en Estados Unidos. Eso deja dos fechas sobre la mesa: el martes 8 de septiembre de 2026 como opción más probable y el miércoles 9 de septiembre como alternativa principal.

Cuándo se presentarían los iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra

De esta manera, todo apunta a que la presentación de losPhone 18 Pro y el iPhone Ultra será el 8 de septiembre de 2026. Además, esta fecha encaja con la estrategia habitual de Apple, que suele celebrar su keynote del iPhone durante los primeros días de septiembre para abrir reservas pocos días después y llevar los nuevos modelos a las tiendas a mediados o finales del mismo mes.

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No sería una sorpresa, por tanto, que el evento sirviera para presentar los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el rumoreado iPhone Ultra, que sería el primer plegable de la marca. Después de años de rumores sobre un iPhone plegable, todo apunta a que Apple por fin estaría preparada para entrar en este segmento. Algunos informes recientes incluso apuntan a que su producción en masa podría arrancar a finales de julio por lo que seguramente acabamos por verlo en el evento de septiembre.

El posible precio de los nuevos iPhone

otro gran tema está en el precio. Los rumores apuntan a una subida importante en los iPhone 18 Pro, con incrementos que podrían rondar los 200 o incluso 300 dólares respecto a la generación anterior. La explicación estaría en el encarecimiento de algunos componentes, especialmente la memoria, por la enorme demanda de la industria de la inteligencia artificial.

En el caso del iPhone 18 Pro, Apple tendría que justificar ese salto con mejoras como un nuevo chip de 2 nanómetros, más autonomía, una Dynamic Island más pequeña y una cámara con apertura variable

El iPhone Ultra jugaría en otra liga. Al tratarse de un modelo plegable y completamente nuevo dentro del catálogo de Apple, se espera que parta de un precio muy alto. Algunas estimaciones sitúan su precio en Estados Unidos en torno a los 1.999 dólares o incluso por encima, lo que lo colocaría como uno de los iPhone más caros hasta la fecha.