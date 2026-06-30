ACTIVA LA AUTENTICACIÓN EN DOS PASOS
Protege tu cuenta de ChatGPT de miradas indiscretas con este truco
Activa la autenticación multifactor en ChatGPT y añade una capa extra de seguridad a tu cuenta para evitar accesos no deseados y proteger mejor tu información.
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Si utilizas ChatGPT a diario, ya sea para trabajar, estudiar, organizar ideas o incluso guardar información importante, hay un ajuste de seguridad que debe activar cuanto antes para proteger tu privacidad ante miradas indiscretas.
Y es que ChatGPT te permite habilitar la autenticación multifactor, también conocida como MFA. Puede sonar técnico, pero en realidad es una de las formas más sencillas y eficaces de ponerle una cerradura extra a tu cuenta.
Protege tu cuenta de ChatGPT poniendo una contraseña
Normalmente, para entrar en tu cuenta solo necesitas tu correo electrónico y tu contraseña. El problema es que, si alguien averigua esa contraseña, podría acceder sin demasiadas dificultades.
Con la autenticación multifactor, además de la contraseña se pide una segunda comprobación, que puede llegar por mensaje de texto o a través de una app de autenticación. Es decir, aunque alguien tenga tu clave, no le bastará con eso para entrar.
Teniendo en cuenta que mucha gente usa el servicio para redactar documentos, resumir información, plantear estrategias de trabajo, guardar ideas de proyectos o consultar temas personales, mejor que nadie pueda acceder.
Cómo activar la autenticación multifactor en ChatGPT
Lo cierto OpenAI ha facilitado bastante esta opción. Como se aprecia en la captura que hay debajo de estas líneas, dentro de la configuración de la cuenta aparece un aviso muy visible con el mensaje “Protege tu cuenta” y un botón para “Configurar MFA”.
Y lo único que tienes que hacer es pulsar ese botón y seguir el proceso guiado. En apenas unos minutos puedes dejar activada esa capa de seguridad adicional. El funcionamiento es muy parecido al de otros servicios que ya utilizan millones de personas, como el correo electrónico, la banca online o las redes sociales.
Otro punto interesante es que esta función también ayuda a mantener la tranquilidad si utilizas ChatGPT con fines profesionales. Si trabajas con ideas, borradores, estrategias o información que no quieres que acabe en manos de otra persona, cualquier medida extra suma.
Cada vez que inicies sesión desde un dispositivo nuevo o cuando el sistema lo considere necesario, tendrás que confirmar que realmente eres tú. Dependiendo del método que elijas, podrás hacerlo con un código enviado por SMS o con una app de autenticación. ¡Más seguro, imposible!
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