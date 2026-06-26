¿Cómo es el Office Europeo que ya compite con Microsoft o Google?

Desde hace años, empresas como Google o Microsoft han tenido el monopolio en lo que a la productividad se refiere con sus entornos de Workspace y 365 respectivamente. A partir de ahora tenemos una nueva alternativa Euro-Office, a continuación, te contamos en qué consiste.

Euro-Office, la alternativa a Microsoft

Durante décadas hemos hecho uso de aplicaciones como Documentos de Google o Microsoft Word, sin reparar en su origen. Ambos entornos son propiedad de empresas tecnológicas estadounidenses. Algo que, gracias a la colaboración de empresas tecnológicas europeas, entre las que se encuentran IONOS, Nextcloud, Proton, OpenProject y XWiki, cambia el panorama por completo con el lanzamiento de Euro-Office. La cual no debemos confundir con el servicio comercial cerrado con infraestructura en Países Bajos conocido como Office.eu.

Así es Euro Office | Euro Office

La cual, más allá de ser un software más, es una suite de informática de código abierto, la cual tiene como principal objetivo la soberanía digital. Una herramienta que no reinventa el concepto, lo que nos ofrece es un entorno más europeo y seguro. En el cual se incluyen cuatro herramientas para cualquier usuario e incluso la administración pública:

Editor de documentos: La alternativa directa a Microsoft Word.

La alternativa directa a Microsoft Word. Hojas de cálculo: Para plantar cara a Excel.

Para plantar cara a Excel. Herramienta de presentaciones: El relevo de PowerPoint.

El relevo de PowerPoint. Editor y gestor de PDFs: Integrado de forma nativa.

Cabe destacar la naturaleza web de la suite a diferencia del resto, está concebida para su integración nativa, sin necesidad de instalación local. Su despliegue inicial dentro de Nextcloud Hub 26, solo ha sido el principio, seguido de su integración en los servicios de Proton y en las plataformas cloud de IONOS.

Es la seguridad la piedra angular en la que se basa esta plataforma, ya que todos los documentos editados en esta no solo se editan, sino que también se almacenan en entornos protegidos bajo el paraguas de las leyes de privacidad de la Unión Europea, que son mucho más estrictas que las norteamericanas. Lo cual nos garantiza que los datos sensibles no saldrán del territorio comunitario.

En el pasado existieron alternativas, las cuales fracasaron por la falta de compatibilidad con otras plataformas. Algo de lo que Euro-office ha aprendido y permite trabajar en formatos estándar creados por Microsoft como .docx, .xlsx, .pptx, así como con otros formatos abiertos como ODF. Con la que la migración de los usuarios a este nuevo sistema será rápida y sencilla, sin perder tiempo en la conversión de archivos.

Una nueva herramienta que desde su nacimiento no está exenta de polémicas, al tratarse de un fork o, lo que es lo mismo, una bifurcación de código de OnlyOffice. Un software de origen ruso, el cual no estaba libre de reticencias. Para solucionar estas dudas, este ha sido limpiado y adaptado a los estándares europeos para cumplir escrupulosamente con la legislación y convertirse en una herramienta segura. La cual es ya una realidad en 2026.