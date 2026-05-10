Ahorra horas instalando apps en tu PC con esta práctica web

Instalar o reinstalar de cero un ordenador con Windows puede llevarnos un tiempo considerable. Si lo hacemos usando el método tradicional esto se traduce a buscar e instalar una por una todas las aplicaciones, de forma individualizadas y descargando cada una de sus páginas web y realizando todo el proceso haciendo clic repetidamente en “siguiente”, lo que necesita de nuestra atención. Así hasta completar la instalación de todas y cada una de las aplicaciones. Algo que está a punto de cambiar con herramientas como Ninete, te contamos todo lo que tienes que saber acerca de ella.

Configura tu ordenador en cuestión de minutos

El proceso de buscar, descargar e instalar y esperar a que las barras del proceso lleguen al cien por cien además de ser una tarea larga puede resultar bastante aburrida. Además de correr el riesgo de instalar barras de herramientas y otros programas basura por error. Algo que hasta ahora era necesario para poner a punto un ordenador desde cero. Con la mejora de la tecnología y nuevas plataformas como Ninete, este proceso se simplifica y solo nos llevará unos minutos. A través de la cual no solo podemos instalar, sino que además tenemos la opción de actualizar todas nuestras aplicaciones favoritas en un abrir y cerrar de ojos, ahorrándonos horas. Usarla es de lo más sencillo.

Instalando Aplicaciones con Ninite | TecnoXplora

Abre el navegador web y dirígete a ninite.com. El diseño de la plataforma es directo y limpio. Una de sus grandes ventajas es que no requiere ningún tipo de registro; no necesitas crear una cuenta, iniciar sesión ni facilitar tu correo electrónico. En la página principal cuenta con un catálogo de las aplicaciones gratuitas más populares y útiles.

Al navegar por la página, verás una extensa lista de software organizada por categorías. Encontrarás navegadores (como Chrome, Firefox o Edge), aplicaciones de mensajería (Zoom, Discord), reproductores multimedia (VLC, Spotify), herramientas de compresión (7-Zip) y utilidades de sistema.Marca la casilla correspondiente junto a cada programa que quieras instalar. Añadiendo todas y cada una de las aplicaciones que se instalarán a continuación.

Cuando hayas terminado de seleccionar toda tu lista de aplicaciones, desplázate hacia la parte inferior de la lista y haz clic en el botón azul grande que dice "Get Your Ninite" (Obtener tu Ninite). En ese momento, la página web compila tus aplicaciones y descarga un único archivo ejecutable (.exe) en tu ordenador. Este archivo es sumamente ligero y la descarga nos llevará unos segundos.

Ve la carpeta de descargas o la ruta seleccionada para la descarga del archivo, haz doble click sobre este para comenzar. Tras otorgarle permisos de administrador, comenzará el trabajo en segundo plano descargando e instalado los programas elegidos anteriormente.

Sin necesidad de pulsar “siguiente” a cada momento, no debemos ni preocuparnos de elegir el idioma en que se instalarán los programas ya que la herramienta cuenta con la capacidad de distinguir el idioma del sistema operativo. Incluso de seleccionar la versión correcta entre 32 0 64 bits, bloqueando de forma inmediata cualquier intento de instalación de malware, bloatware o borrado de herramientas de terceros. La instalación estará completa cuando aparezca junto a cada uno de los programas seleccionados un mensaje de “OK”en verde. Momento a partir del cual nuestro PC estará listo para usarlo.