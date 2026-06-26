¿Sabías que Google Earth tiene un simulador de vuelo? Así puedes jugar con él

Para aquellos que sueñan con volar, pero no tienen un gran presupuesto, una alternativa real es una función oculta en Google Earth. A continuación, te contamos cómo puedes convertirte en un piloto virtual con tu propio simulador de vuelo.

Cómo acceder al simulador de vuelo

La herramienta de Google no solo nos permite navegar por el planeta de una forma sencilla e intuitiva, además podemos hacerlo surcando los cielos, con la libertad de volar, aunque sea virtualmente. Para acceder a esta funcionalidad desconocida para la mayoría de los usuarios solo tenemos que dar los siguientes pasos y conocer los conceptos básicos.

Simulación de vuelo en google Earth | TecnoXplora

Para comenzar a volar debemos asegurarnos de tener instalada Google Earth Pro, la versión de escritorio en nuestro ordenador, estás disponible para Linux, MacOs y Windows. Ya que la versión web no incluye esta herramienta interactiva. Con la app instalada y abierta, solo queda activar el simulador, para ello podemos usar dos métodos.

El primero consiste en acceder a través del menú.

Selecciona “ herramientas ” en la barra superior.

” en la barra superior. En el desplegable, pulsa sobre “entrar al simulador de vuelo”

La otra forma es a través de un atajo de teclado.

Presiona la combinación de teclas Ctrl + Alt + A (en Windows) o Cmd + Option + A (en Mac).

En la ventana emergente debemos seleccionar el tipo de avión que queremos pilotar, tente un caza de combate o un modelo de hélices.

que queremos pilotar, tente un caza de combate o un modelo de hélices. Así como el punto desde el que queremos despegar. Dónde podemos elegir entre el lugar en el que nos encontramos actualmente o elegir como origen un aeropuerto de los que nos sugiere en la lista.

Una vez pulsamos el botón de iniciar, aparecerá la cabina virtual, en la que vemos una líneas de color verde al igual que en el panel de control real. En este punto, solo debemos aprender a dirigir el rumbo y estabilizar el aparato. Para controlar el avión podemos hacer uso del teclado y el ratón o conectar un mando.

Dar potencia (Acelerar): Para que el avión se mueva y gane la velocidad necesaria para el despegue, debes pulsar la tecla Re Pág (Aumentar página). Si quieres frenar o reducir la velocidad, utiliza la tecla Av Pág (Avanzar página).

Controlar la dirección con el ratón: Haz un clic izquierdo en el centro de la pantalla. El cursor se convertirá en una pequeña cruz. Si mueves el ratón ligeramente hacia abajo, el avión subirá; si mueves el ratón hacia arriba, el avión bajará. Moverlo a izquierda o derecha inclinar las alas para girar.

Mirar a tu alrededor: Para cambiar el ángulo de visión y observar el paisaje que estás sobrevolando, mantén presionada la tecla Alt junto con las flechas de dirección en el teclado. Para salir del simulador en cualquier momento y volver a la navegación normal de Google Earth, simplemente haz clic en el botón Salir del simulador de vuelo que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla, o presiona la tecla Esc.