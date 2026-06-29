La pantalla del iPhone 18e se filtra, confirmando parte de sus especificaciones

Todo apunta a que Apple lanzará los esperados iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en septiembre, y llegarían junto al esperado iPhone Ultra, el primer teléfono plegable de Apple. Pero la compañía trabaja en más modelos, y hoy hemos conocido detalles de la pantalla del iPhone 18e.

Hablamos del próximo teléfono barato de Apple. Y traemos malas noticias, ya que parece que el próximo modelo económico de Apple mantendría una decisión que ya ha generado debate en generaciones anteriores: seguir apostando por un panel de 60 Hz.

El iPhone 18e se queda sin pantalla ProMotion

O esto es lo que se desprende de la última publicación compartida por el conocido filtrador Digital Chat Station en Weibo, La filtración apunta a que el iPhone 18e contará con una pantalla LTPS TFT, es decir, una tecnología similar a la utilizada en el actual iPhone 17e.

Esto significa que el móvil no daría el salto a ProMotion, la tecnología de Apple que permite alcanzar una tasa de refresco de hasta 120 Hz y que hace que la experiencia sea mucho más fluida al desplazarte por menús, navegar por páginas web, jugar o moverte entre aplicaciones.

La noticia, si se confirma, será un jarro de agua fría para lo que esperaban que Apple empezara a acercar algunas funciones de sus modelos más avanzados a la gama “e”. Y es que, en pleno 2026, encontrar móviles Android con pantallas de 120 Hz en gamas de precio similares no es precisamente complicado. De hecho, esta es una de las comparaciones que más se le suele hacer a Apple cuando mantiene ciertas prestaciones reservadas para sus modelos superiores.

Y, lo peor es que el iPhone 18e no solo se quedaría sin ProMotion, sino también sin pantalla siempre encendida. Ambas funciones dependen en gran medida del tipo de panel utilizado. Los modelos más avanzados de Apple emplean pantallas LTPO, capaces de ajustar de forma dinámica la tasa de refresco entre valores muy bajos y los 120 Hz. Esa capacidad permite ahorrar energía cuando no hace falta tanta fluidez y ofrecer una experiencia más rápida cuando sí se necesita.

En cambio, el panel LTPS previsto para el iPhone 18e no tendría esa misma flexibilidad. La consecuencia es que podrás tener una buena pantalla en brillo, color y calidad general, pero no esa sensación de suavidad que sí ofrecen los iPhone con ProMotion. Para muchos usuarios quizá no sea un drama, sobre todo si vienen de un iPhone antiguo con 60 Hz. Sin embargo, quien ya haya probado un panel de 120 Hz probablemente note la diferencia al volver atrás.

Habrá que esperar a la presentación de este equipo para que Apple no confirme los secretos del iPhone 18e. Y para ello habrá que esperar hasta marzo de 2027.