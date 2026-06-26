Todas las novedades que llegan a tu móvil con el nuevo Android 17

Una vez más, y como no podía ser de otra forma el sistema operativo más usado en el mundo ha vuelto a evolucionar. Comienza el despliegue de Android 17, una nueva versión cargada de funcionalidades cuyo principal objetivo es el de ayudar al usuario a optimizar la productividad, y transformar el entretenimiento. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber de este nuevo sistema.

Productividad, entretenimiento y máxima seguridad

Como siempre los primeros en recibir esta nueva actualización serán los dispositivos de Google compatibles, ampliándose en los próximos meses al resto de dispositivos. Mientras que esta llega a todos los usuarios, estas son algunas de las novedades que cabe destacar. Siendo una de estas la función burbujas o bubles, de manera que cualquier app puede ser ahora una ventana flotante compacta, que podemos mover por toda la pantalla, simplemente presionando su icono. Permitiendo una mayor interactividad entre aplicaciones, sin necesidad de alternar aplicaciones. Además, en pantalla grandes estas burbujas se pueden anclar en la parte inferior y ajustar el tamaño a nuestras necesidades.

Panel de privicidad en Android | TecnoXplora

Otra de las características que merece una mención es la herramienta Screen reactions o lo que es lo mismo de grabación de pantalla, la cual ha renovado su barra de herramientas y que además permite la captura simultánea de lo que ocurre en la pantalla y las reacciones del usuario a través de la cámara selfie.

En lo que respecta al juego, serán los propietarios de teléfonos plegables los que notarán la diferencia con una distribución perfecta entre ambos lados de la pantalla. Al mismo tiempo que, de forma general, incluye un nuevo mapeo nativo para mandos externos y una mejor gestión de la memoria, reduciendo los tirones.

En esta última versión del sistema, también han querido darle un mayor protagonismo en materia de seguridad y privacidad, con permisos en los que el usuario puede personalizar el acceso temporal a su ubicación exacta o elegir con quién quiere compartir, en vez de hacerlo con todo el mundo.

Haciendo especial hincapié en la seguridad en caso de robo, ya que la protección contra esta es ahora más inteligente, permitiendo el bloqueo del teléfono mediante datos biométricos, para que nadie pueda acceder al teléfono, dejando fuera del alcance la información confidencial, los ajustes rápidos y la desactivación de los servicios de geolocalización.

Unas novedades que van a ir llegando de forma gradual a los móviles Android. Por un lado, primero a los teléfonos de Google, los Pixel, que siempre suelen ser los primeros en hacerlo, y en segundo lugar, al resto de fabricantes, que poco a poco a lo largo de las próximas semanas y meses irán implementando estas novedades en sus respectivas capas de personalización.