Si tienes uno de estos Samsung Galaxy, nos tememos que no se actualizarán a One UI 9

One UI 9 empieza a asomar la patita y, como suele pasar con cada gran actualización de Samsung, hay algunos modelos que se quedan fuer.. La nueva versión de la capa de personalización de la marca estará basada en Android 17 será compatible con muchos teléfonos de la firma, pero estos dispositivos Samsung Galaxy no se actualizarán a One UI 9.

Así que, si tienes uno de los teléfonos Samsung del siguiente listado, nos tememos que tu equipo no podrá disfrutar de las novedades de One UI 9. Aunque a veces Samsung nos sorprende con más actualizaciones de las esperadas.

Qué novedades ofrece One UI 9

Según las primeras informaciones, One UI 9 será una actualización centrada en pulir lo que ya tenemos en One UI 8. Con ello, se esperan mejoras en las funciones de IA, una interfaz más refinada, nuevas opciones de productividad y una integración más completa de Gemini Intelligence en los modelos compatibles y una nueva forma de activar Bixby en determinados dispositivos.

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Otra de las novedades más atractivas estaría en Samsung Internet, que podría recibir una función Ask AI apoyada en Perplexity AI para facilitar búsquedas y consultas desde el navegador. La app Galería también recibiría pequeños cambios, como una nueva caja de selección para escoger varias imágenes con mayor facilidad, mientras que Samsung Notes podría sumar herramientas creativas para escribir, dibujar y organizar mejor el contenido.

Qué novedades ofrece One UI 9

La lista no es definitiva hasta que Samsung comunique oficialmente todos los modelos compatibles, pero la información actual apunta a que estos móviles y tablets quedarían fuera de One UI 9 basado en Android 17:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A14 4G

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A06 4G

Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05s

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M14

Samsung Galaxy M05

Samsung Galaxy F53 5G

Samsung Galaxy F33 5G

Samsung Galaxy F14

Samsung Galaxy F05

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Esto no significa que estos móviles vayan a dejar de funcionar ni mucho menos. Podrás seguir usándolos con normalidad, instalando aplicaciones, haciendo fotos, navegando y usando redes sociales.

La diferencia es que no recibirán las nuevas funciones de One UI 9 ni las mejoras propias de Android 17. En algunos casos, además, seguirán recibiendo parches de seguridad durante un tiempo, dependiendo del modelo y de la región.