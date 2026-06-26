Pagar con Bizum en tiendas ya es una realidad, ¿cómo se activa?

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Hasta ahora pagar en las tiendas de forma electrónica sólo era posible usando una tarjeta física o con dispositivos personales como el teléfono móvil o relojes inteligentes con NFC. Ahora además podrás pagar también usando el nuevo sistema desarrollado por la plataforma de pagos Bizum. A continuación, te contamos en qué consiste y cómo funciona Bizum NFC o también conocido como Bizum Pay.

Paga con Bizum en las tiendas físicas

Hasta ahora este sistema era usado para enviar dinero entre diferentes usuarios a través de su número de teléfono. De manera que incluso a través de la propia aplicación del banco podíamos realizar el proceso y el dinero llegaba de forma casi inmediata a la persona elegida. Con la llegada de Bizum Pay, podremos hacer lo propio pero en cualquier tienda física que disponga de un TPV. Para el usuario el sistema de pago no difiere en nada del cuando pagamos con la tarjeta de crédito o desde el móvil, solo tendrá que acercar el dispositivo al TPV para completar el proceso.

Cómo proteger tu tarjeta de crédito cuando pagas con el móvil | Envato

Aunque la cosa cambia a nivel técnico, ya que, al hacerlo, el dinero se transfiere de forma directa desde nuestra cuenta bancaria a la del comercio en cuestión de segundos. De manera que la transacción consta de tres pasos fundamentales.

Una vez llegamos a la caja para realizar el pago, de la forma habitual se introduce el importe de la compra en el datáfono.

Acercamos el móvil con NFC al datáfono para comenzar el proceso.

para comenzar el proceso. De forma automática, se abre la cartera digital en la pantalla del móvil, momento en el cual seleccionamos Bizum como método de pago.

momento en el cual seleccionamos Bizum como método de pago. Tras confirmar la operación mediante el uso de nuestra huella dactilar, código de desbloqueo o reconocimiento facial, se completa el pago.

Pero antes de esto, debemos activar esta nueva funcionalidad, aunque para ello los usuarios deben cumplir una serie de requisitos.

En primer lugar, comprobar que nuestra entidad bancaria cuenta con el servicio. Por el momento no está disponible para todos los usuarios de Bizum. Por el momento son los clientes de Bankinter, Banco Sabadell y Caixabank los que pueden hacer uso de esta de forma exclusiva. Su despliegue al resto de entidades se realizará de forma progresiva a lo largo de este año.

Una vez comprobado que nuestra entidad bancaria cuenta con el servicio, debemos actualizar la app oficial del banco, desde donde debemos activar el servicio. Por último, comprobar que el NFC de nuestro móvil está activado y funciona correctamente.

Aunque como todo sistema de pago, no está exento de precauciones de seguridad, desde el Banco de España nos recuerdan la importancia de revisar la pantalla del datáfono, para verificar que este importe es el correcto, antes de acercar el teléfono. Con esto evitaremos los posibles descuidos, ya que en este sistema el dinero se mueve rápidamente, pasando de cuenta a cuenta en cuestión de segundos.