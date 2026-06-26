Spotify: así de fácil es crear playlist desde carpetas

Quizás una de las plataformas más populares de música en streaming sea Spotify; su aplicación ha ido evolucionando para mejorar no solo el servicio, sino la funcionalidad. Para hacernos la vida más fácil y ordenar nuestras listas, ha incorporado una nueva función. A continuación, te contamos todo acerca de las carpetas.

Guía definitiva para usar las carpetas de Spotify

Con el paso del tiempo y en uso, vamos y, sin darnos cuenta, vamos acumulando decenas e incluso cientos de listas de reproducción, por lo que encontrar una canción que en algún momento hemos guardado puede ser una tarea frustrante. Para evitar esta situación, contamos con una herramienta con la que podemos poner fin al desorden, las carpetas de Spotify.

Actividad de reproducción de Spotify | Spotify

Como sucede en otras aplicaciones que cuentan con este tipo de recurso, las carpetas son contenedores en los cuales podemos agrupar y guardar nuestras listas de reproducción por géneros musicales, situaciones del día a día o estado de ánimo. Las cuales podemos nombrar de diferentes formas, como entrenamientos, fiesta o música para trabajar.

Una nueva funcionalidad que llega con una serie de restricciones, ya que solo podemos crear y editar estas desde la app de escritorio, la cual está disponible tanto para Windows como para MacOS, e incluso desde el propio reproductor web, pero no desde el móvil. Aunque en este último se mostrarán sin problemas tras crearlas en otros dispositivos. Organizar nuestras listas de reproducción en carpetas es de lo más sencillo; para ello tendremos que seguir los siguientes pasos.

Abre la app en tu ordenador o en reproductor web, donde hayamos iniciado sesión previamente.

En la barra lateral izquierda, selecciona “tu biblioteca”

Tenemos dos formas de crear estas carpetas; tienes la opción de pulsar el icono “+” en la esquina superior derecha de tu biblioteca y elegir “crear carpeta”

en la esquina superior derecha de tu biblioteca y elegir La otra forma de hacerlo es con la ayuda del ratón, pulsando el botón derecho en cualquier lista de reproducción de las que tenemos en la biblioteca y seleccionando la misma opción en el menú desplegable.

de las que tenemos en la biblioteca y seleccionando la misma opción en el menú desplegable. Una vez creada la carpeta, podemos darle el nombre que nos parezca más adecuado. Para ello, pulsa con el botón derecho del ratón sobre la “nueva carpeta” y selecciona en el menú “cambiar de nombre”.

y selecciona en el menú Introduce el nombre que quieras, al que además podemos a ñadir un emoji para darle un toque persona l y distinguirla con mayor facilidad.

que quieras, al que además podemos a l y distinguirla con mayor facilidad. Con las carpetas creadas y poner orden en las listas, solo tenemos que pinchar y arrastrar las listas a su carpeta correspondiente.

Para comprobar el contenido de una carpeta, junto a esta encontramos una flecha con la que tenemos la opción de desplegar y contraer el contenido para que la vista sea mucho más limpia y ordenada.

Pero estas carpetas no solo sirven para darle un mayor orden a nuestra biblioteca, estas tienen una serie de funciones ocultas de manera que podemos reproducir el contenido de una carpeta de una forma rápida y sencilla sin tener que seleccionar una por una las listas de reproducción. Tan sencillo como seleccionar la carpeta en cuestión y darle al play. Al hacerlo, comenzará la reproducción de su contenido, creando un mix de forma aleatoria con las canciones que hayamos guardado.

Además de las carpetas, también podemos crear subcarpetas dentro de estas, para darle un mayor orden. Creando una carpeta nueva y arrastrándola dentro de otra.