Esta función la esperábamos desde hace años en WhatsApp, ahora está cerca de llegar a tu iPhone

No cabe duda de que hay algunas funcionalidades en una app de mensajería que para muchos de nosotros son esenciales, y por eso precisamente no entendemos cómo pueden tardar tantos años en llegar a algunas apps. Es el caso de la programación de mensajes, algo que tenemos a nuestra disposición desde hace años en plataformas como Gmail, o incluso en Telegram, pero que ha estado desaparecida desde sus inicios en WhatsApp, hasta ahora, cuando por fin parece que Meta se ha decidido a implementarla.

WhatsApp ya la está probando

Es la gran noticia de hoy en lo referente a la app de mensajería de Meta. Y es que WhatsApp está trabajando ya en una función para poder programar el envío de un mensaje. Y es que, como sabéis, es imposible hacerlo actualmente en la aplicación, y lo único que podemos hacer es dejar el borrador escrito, para que no se nos olvide, y enviarlo en el momento exacto. Pero eso de acordarte de escribir a alguien en plena madrugada, y poder dejar el envío para el día siguiente, es algo imposible de llevar a cabo.

Pero parece que esto va a cambiar dentro de poco para los usuarios, al menos de iOS de momento. Ya que desde WABetaInfo han conseguido acceder a la funcionalidad desde la versión beta de iOS, en Testflight. E incluso han podido compartir imágenes de la función en acción. Donde podemos ver todos los detalles de cómo funcionará. Y es que en la imagen se puede ver una imagen donde dentro de un grupo se pueden consultar los mensajes que ya han sido programados.

Y en otra de las capturas se puede ver el proceso de programar el mensaje, eligiendo la hora exacta y el día en el que queremos que el mensaje sea enviado al destinatario. Desde luego es una de las mejores funciones que podía llegar a la aplicación, porque muchos de nosotros más de una vez hemos deseado que estuviera disponible, para no molestar a nadie a horas intempestivas, y para que, una vez que hemos decidido que no vamos a molestar, no olvidarnos de enviar ese mensaje finalmente.

Concretamente, esta función se ha dejado ver en la versión 26.7.10.72 de WhatsApp beta para iOS. Parece ser que la función está evolucionando desde un uso exclusivo para mensajes individuales, para uno más amplio que también afecte a los mensajes de grupo. Por tanto, es evidente que esta nueva funcionalidad ya está cerca de estar lista para poder ser utilizada.

Pero de momento, aunque han podido compartir imágenes, todavía está en fase de desarrollo, por lo que no es funcional, y solo está incluida en el código de la aplicación. Esto ralentiza el posible calendario de despliegue de la nueva función, y la lleva un poco más adelante, quizás a lo largo de las próximas semanas en la beta de iOS, ya funcional, y unos meses más para que sea una característica totalmente funcional en la versión estable, también en Android.