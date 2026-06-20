Recupera fácilmente todo lo que te guardas en WhatsApp con esta "app integrada"

Usar WhatsApp como un bloc de notas donde apuntar lo que no queremos que se nos olvide es de lo más habitual. Para ello usamos un chat con nosotros mismos en el que nos enviamos mensajes para consultarlos más tarde. Un chat en el que el contenido es del todo ecléctico y que no se corresponde con una conversación real, por lo que es necesario darle algún tipo de orden y coherencia. Ya que al final no es nada fácil encontrar lo que buscamos entre decenas de mensajes, lo que provoca que nos terminemos dando por vencidos. Aunque existe una solución, la que te contamos a continuación.

Spilo: La nueva memoria inteligente de WhatsApp que organiza tu vida

Una buena iniciativa que se ha convertido en un problema cotidiano y de lo más normal. Para dar solución tenemos herramientas como Spilo, o lo que es lo mismo, una memoria personal impulsada por inteligencia artificial. La cual podemos usar de forma gratuita y que además no es necesario instalar nada en nuestros dispositivos, ya que funciona de forma integrada con WhatsApp.

WhatsApp | Unsplash

Gracias al uso de herramientas como Spilo, podemos llegar a recuperar hasta dos horas de nuestro tiempo, que es la media que los usuarios dedican a este cometido. Simplemente enviando a la herramienta todo tipo de contenidos: enlaces, notas de texto, audios, fotografías, documentos y recordatorios.

Por lo que más destaca, además de su sencillez a la hora de usarlo, es la capacidad de interpretar el lenguaje cotidiano para pedirle lo que necesitamos encontrar, sin recurrir a comandos rígidos; es capaz de hallar lo que buscamos, aunque no usemos las palabras exactas que usamos a la hora de redactar el mensaje. Podemos describir lo que queremos encontrar y lo encontrará.

Aunque no se trata de un almacén, solo se encarga de poner orden. Clasifica de forma automática el contenido en categorías, generando listas que podemos explorar y editar desde su aplicación web. Comportándose como un asistente proactivo, de manera que además tiene la capacidad de sugerirnos acciones como la creación de un recordatorio en WhatsApp. De manera que si lo hacemos, nos avisará en el momento exacto. Además, podemos usarla de forma colaborativa con otros usuarios, creando listas con las que organizar tareas o coordinarse con otras personas.

En lo que respecta a la seguridad, podemos estar tranquilos, ya que la información que le ofreces se procesa de forma anónima, no usando los contenidos para entrenar a la IA.

Spilo nos ayuda a ser mucho más eficientes y optimizar el tiempo, ya que no procesa cualquier formato y lo recupera de forma rápida y eficiente, a través de una simple pregunta en WhatsApp.