Tu Amazon Fire TV Stick tiene un pequeño agujero en el mando a distancia: para esto sirve

El Amazon Fire TV Stick es uno de los mejores reproductores multimedia que puedes comprar. Un equipo que ofrece un gran rendimiento y que te permitirá convertir cualquier televisor en una Smart TV. Y seguramente te has fijado en ese pequeño agujero situado en la parte superior del mando, cerca de la zona frontal.

Es tan discreto que puede parecer un simple remate de fabricación, una marca del plástico o incluso un botón oculto que se activa con un clip, como ocurre en otros dispositivos electrónicos. Pero este diminuto orificio tiene una función mucho más importante: es la abertura del micrófono del mando.

Para qué sirve el micrófono del mando de tu Fire TV Stick

Este micrófono es el encargado de recoger tu voz cuando utilizas los comandos con Alexa. Es decir, cuando mantienes pulsado el botón de voz y le pides al Fire TV que busque una película, abra una aplicación, reproduzca una serie concreta o controle algún dispositivo compatible del hogar, ese agujero es el punto por el que el mando capta lo que estás diciendo.

Ten en cuenta que el mando no escucha de forma permanente por ese pequeño orificio. En los modelos habituales con botón de voz, tienes que mantener pulsado dicho botón para que el sistema active el micrófono y envíe la orden a Alexa. Por eso, si alguna vez has intentado hablarle al Fire TV y no te ha hecho caso, puede que simplemente no estuvieras pulsando el botón correcto o que no estuvieras orientando bien el mando.

La ubicación del micrófono tampoco es casualidad. Amazon lo coloca en una zona pensada para que la voz llegue con la mayor claridad posible cuando sostienes el mando de manera natural, ya que tendemos a usarlo como un micrófono, acercando la parte superior a la boca. Y al estar en la parte superior, queda orientado hacia ti y evita que la mano tape la entrada de sonido. Es un detalle pequeño, pero muy importante para que el reconocimiento de voz funcione con precisión.

Gracias a este micrófono puedes hacer búsquedas mucho más rápido que escribiendo con el teclado en pantalla. En lugar de moverte letra a letra con la cruceta, basta con decir el nombre de una película, una serie, un actor o una aplicación. También puedes pedir que se reproduzca música, consultar información básica o controlar luces, enchufes y otros productos conectados si los tienes vinculados a Alexa.

Así que ese pequeño agujero del mando del Fire TV Stick es mucho más importante de lo que parece. Es la entrada del micrófono que permite usar Alexa y controlar el reproductor con la voz, una función cómoda, rápida y de lo más útil cuando no quieres escribir con el teclado en pantalla.