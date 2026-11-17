¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los Zascas de la semana! Siete candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos Zascas. Estas son las opciones:

-Don Pelayón, a los políticos y los sindicatos

-David Navarro y las visitas que no se van

-Leo Harlem y cómo nos engaña

-Albert Pla y si tiene esperanza en la humanidad

-Robert tiene de invitado a Juan Luis Cano

- Soy una pringada y su opinión sobre la familia

-Iñaki Urrutia y el romanticismo