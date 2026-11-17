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¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los Zascas de la semana! Siete candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
El domingo votaremos Zascas. Estas son las opciones:
-Don Pelayón, a los políticos y los sindicatos
-David Navarro y las visitas que no se van
-Leo Harlem y cómo nos engaña
-Albert Pla y si tiene esperanza en la humanidad
-Robert tiene de invitado a Juan Luis Cano
- Soy una pringada y su opinión sobre la familia
-Iñaki Urrutia y el romanticismo