¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los Zascas de la semana! Siete candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos Zascas. Estas son las opciones:

- Iñaki López, a Dani Mateo

-Marta Torné y la estada del agua filtrada

-Juan y Medio, a Loli

-María Patiño, a Tamara Falcó

-Yago Ferretti y los influencers gastronómicos

-Don Emilio, el cura de Valdepeñas, sobre los niños que lloran en la iglesia

-El padre Adam critica al cura de Valdepeñas