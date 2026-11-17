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¿Qué vídeo quieres que gane los Zascas de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los Zascas de la semana! Siete candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
El sábado votaremos Zascas. Estas son las opciones:
- Iñaki López, a Dani Mateo
-Marta Torné y la estada del agua filtrada
-Juan y Medio, a Loli
-María Patiño, a Tamara Falcó
-Yago Ferretti y los influencers gastronómicos
-Don Emilio, el cura de Valdepeñas, sobre los niños que lloran en la iglesia
-El padre Adam critica al cura de Valdepeñas