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¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana? ¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?Aruser@s

Este domingo votaremos al ganador de los Zascas. Estos son los candidatos:

DAVID NAVARRO Y LOS INGLESES DE VACACIONES

UNA ABUELA A LOS FEOS DE SUS NIETOS

JUAN Y MEDIO AL PÚBLICO QUE NO SABE CUÁL ES LA IZQUIERDA Y LA DERECHA

MANOLO LERA Y LOS PARQUES ACUÁTICOS

UNA SEÑORA AL REPORTERO "PORQUE ME DA LA GANA"

PILAR VIDAL, A NURIA ROCA: "PEDÍ QUE ME PUSIERAS A UN TÍO BUENO AL LADO, NO A TU MARIDO".

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