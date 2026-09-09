¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?

¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?

¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Este sábado votaremos al ganador de los Zascas. Estos son los candidatos:

IÑAKI URRUTIA Y LOS ESTADOUNIDENSES

PETRONILA A SU HERMANA ORENCIA

ALBA CARRILLO Y LA NARIZ DE LUCAS

QUIQUE MANTILLA A LAS PERSONAS QUE SE CUELAN CUANDO DICEN EL “PASEN EN ORDEN DE COLA” EN EL SÚPER

LA MUJER MURCIANA A BELÉN ESTEBAN

DAVID DE JORGE (ROBIN FOOD) Y LOS MORANCOS

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