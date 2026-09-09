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¿Qué vídeo quieres que gane los ZASCAS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ganador de los ZASCAS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
Este sábado votaremos al ganador de los Zascas. Estos son los candidatos:
IÑAKI URRUTIA Y LOS ESTADOUNIDENSES
PETRONILA A SU HERMANA ORENCIA
ALBA CARRILLO Y LA NARIZ DE LUCAS
QUIQUE MANTILLA A LAS PERSONAS QUE SE CUELAN CUANDO DICEN EL “PASEN EN ORDEN DE COLA” EN EL SÚPER
LA MUJER MURCIANA A BELÉN ESTEBAN
DAVID DE JORGE (ROBIN FOOD) Y LOS MORANCOS
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