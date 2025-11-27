¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

MONSTRUO: Esta niña coloca una moneda en una caja en la que teóricamente vive un monstruo. Cuando ve la manita del monstruo llevándose la moneda, grita aterrorizada… pero con retraso.

BATMAN: Esta imagen, captada en la playa El Palmar, de Ixtapa, en México, muestra a Batman saliendo del agua justo en el momento en que se está celebrando una ceremonia nupcial. La pareja, ajena al inesperado invitado, continúa posando para los fotógrafos como si nada, mientras el caballero oscuro está completamente mojado a pocos metros de ellos.

TUBERÍA: En esta comunidad de vecinos han llamado al fontanero porque hay una tubería obstruida. A la que el hombre ha usado las herramientas, todas las aguas sucias acumuladas han acabado en su cara.

MUJER: En Brasil, una mujer ha obligado a su marido a volver a casa después de verlo tomando unas cervezas con sus amigos en la calle. El hombre, que se llama André, no es capaz de contradecir a su mujer y se marcha mientras ella le golpea repetidas veces con una pieza de ropa. Los amigos, por su parte, se quedan mirando la escena entre risas.

VECINO: Un hombre, cuchillo en mano, descubre que el amante de su mujer, el vecino, está escondido debajo del fregadero. Vestido tan solo con una toalla, tal cuál está la chica, el vecino, después de varias amenazas, sale de su escondite visiblemente asustado.

CHOQUE: Dos hombres que iban caminando por la acera en Bogotá, han sufrido un accidente absurdo al chocar frontalmente. Uno iba pensando en sus cosas y el otro iba mirando su teléfono móvil.

FOTO: Una pareja sonríe a la cámara para hacerse una foto. Cuando guardan el móvil, las caras acaban delantándoles.

PATINETE: En Salt, Girona, este joven de 21 años huye de la policía con su patinete después de saltarse un semáforo en rojo. De repente, se desestabiliza y cae, llevándose un tremendo golpe contra el suelo Los agentes lo han denunciado por desobediencia.

SOLDADOR: En esta imagen vemos cómo un trabajador intenta soldar una vara de una barandilla. El chico saca la cabeza para ver bien y, cuando acaba de soldar, se da cuenta de que está atrapado sin poder sacarla de ahí.

CICLISTA: Lo que pasa es que evidentemente no acaba bien. En Colombia, un ciclista decide cruzar por una zona en la que el agua baja con fuerza. Este es el resultado.