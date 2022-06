'Peaky Blinders' vuelve a Netflix con la sexta y última temporada de la serie que nos sitúa en el contexto del incipiente estallido de una nueva guerra mundial y con una ola de movimientos fascistas colándose en las instituciones británicas. En la entrega anterior, vimos a Shelby enfrentar su peor encrucijada, la muerte del amor de su vida.

Tras el fallecimiento de Grace, personaje interpretado por Annabelle Wallis, el líder del clan Shelby parecía dispuesto a quitarse la vida pero, por lo que se ve, tiene cuentas pendientes que resolver en esta sexta temporada.

Precedente para no iniciados

La historia trata sobre una familia de gánsteres de principios del siglo pasado que operan en la ciudad inglesa de Birmingham. Hace poco que ha terminado la Primera Guerra Mundial y la sociedad vive aturdida y desorientada. Los Peaky, durante cinco temporadas han tratado de ajustar las cuentas a la realidad por las malas, con ambición y enormes dosis de violencia.

Sus personajes, con el arrollador Cillian Murphy a la cabeza en el papel de Thomas Shelby, han convertido esta ficción en todo un fenómeno cultural. Explorando el submundo del crimen y la sombría política británica se construyen historias de hombres y mujeres aparentemente fuertes que padecen, sin embargo, la fragilidad de vivir en un contexto de permanente enfrentamiento.

Ausencias de la sexta temporada

El personaje de Grace podría haberse caído de esta historia por cuestiones de guión. Su matrimonio con Thomas hizo que éste pudiera convertirse en una persona feliz y, por lo que se ve, ese no era su destino. Por ver está si las recurrentes visiones de Shelby serán el vehículo para que la que fue su esposa se cuele en esta nueva temporada.

Otra ausencia, ésta obligada por la tragedia, será la de Polly Gray. La actriz Helen McCrory, que interpretó a la obcecada matriarca, falleció de cáncer en 2021. El propio Cillian Murphy se lamentaba en una entrevista reciente porque, de no haber sido por los retrasos provocados por la pandemia de la COVID-19, su compañera estaría en esta sexta temporada.

La esencia sigue intacta

El tráiler de esta sexta y última entrega de la serie dejó claro que el universo Blinders sigue inalterado en cuanto a la estética y el espíritu de sus oscuras e inquietantes atmósferas. Por un lado, volveremos a encontrar la clásica moda inglesa en su versión más sobria y turbadora.

Esas gorras convertidas en armas que ya son icónicas gracias a la serie, los trajes tweed vintage acompañados de tejidos estampados de cuadros y los abrigos de lana en tres cuartos cubriendo torsos vestidos con cuellos de camisa redondos regresarán para recordarnos el invierno en pleno verano.

La música de la sexta temporada

En Peaky Blinders hemos podido escuchar una cantidad enorme de auténticos temazos. Está claro que nada sería lo mismo sin el Red Right Hand de Nick Cave and the Bad Seeds, pero hay muchos más. Artistas como Johnny Cash, Leonard Cohen, Arctic Monkeys, Joy Division, Radiohead o Laura Marling firman algunas de las canciones que completan esta banda sonora extraordinaria.

De la sexta temporada esperamos lo mismo. El evocador Hunter (Hunted Version) de la inglesa Anna Calvi utilizado en su tráiler es, desde luego, una buena declaración de intenciones. El protagonista de la serie, Cillian Murphy, aseguró en una entrevista reciente que la banda sonora debe huir del mainstream y contar con artistas alternativos. Teniendo esa pista en cuenta, estamos deseando descubrir cuál será la selección definitiva.