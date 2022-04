La temporada 3 de 'The Witcher' ha comenzado su producción, tal y como ha anunciado Netflix con una imagen entre los bastidores del rodaje. Sin duda, se trata de una buena noticia para el público que sigue la serie después de haber esperado casi dos años para la segunda temporada que se estrenó en diciembre. Así, parece que la plataforma no quiere perder el tiempo para preparar los nuevos episodios en los que veremos qué le espera a Ciri tras mostrar su verdadero poder como hija de la Sangre Mayor y su capacidad para abrir portales a otros mundos y liberar terribles monstruos en el continente. Lo cierto es que, de momento, no hay fecha prevista para el estreno pero teniendo en cuenta la envergadura de la serie es probable que haya que esperar hasta final de año o incluso hasta comienzos de 2023.

En la nueva temporada, monarcas, magos y bestias competirán por capturarla, pero Gerlat se la llevará de Cintra a la clandestinidad para proteger a su familia. El entrenamiento mágico de Ciri correrá a cargo de Yennefer, que se llevará a ambos a la protegida fortaleza de Aretuza. Allí descubrirán mucho más sobre los poderes ocultos de Ciri. Sin embargo, se encontrarán en un campo de batalla plagado de corrupción política, magia oscura y traición. En la lucha deberán poner todo en juego y arriesgarse a perderlo para siempre.

'The Witcher' mantiene su reparto principal encabezado por Henry Cavill (Geralt de Rivia), Anya Chalotra (Yennefer de Vengerberg) y Freya Allan (princesa Cirilla de Cintra) y también regresarán Lauren Schmidt Hissrich como directora y productora ejecutiva. Tomasz Bagiński, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub y Jarosław Sawko también serán los productores ejecutivos.