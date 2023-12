Todavía falta bastante para poder ver la quinta y última temporada de 'Stranger things' y eso deja mucho tiempo al público para seguir analizando lo que se sabe hasta ahora y elaborar posibles teorías sobre su final. Sin embargo, los creadores de la serie Matt y Ross Duffer han desmontado al menos una de esas ideas en declaraciones a Metro en Londres, durante la alfombra roja de presentación de la obra de teatro basada en la ficción de Netflix.

Hay una parte del gran fandom de la serie que considera que todo lo que pasa en la pantalla durante la serie no es más que una partida de los principales protagonistas jugando a 'Dragones y mazmorras', su juego de rol favorito. "Correcto, ese es el final", ha bromeado Matt antes de negarlo tajantemente.

Su hermano Ross ha añadido que acabar así "seria el equivalente a decir que 'todo ha sido un sueño'" y ya se sabe que ese tipo de finales no suelen triunfar entre el público. "No, les aseguro que no es así como vamos a acabar la serie. Hace tiempo que sabemos hacia dónde vamos y nos sentimos cómodos con ello. Con suerte, gustará a todo el mundo, ya veremos", ha dicho esperanzado.

Sobre el final también habló a principio de año el productor de la serie Shawn Levy y dijo que la quinta temporada será mayor que la cuarta: "No hay forma de continuar la temporada cuatro, sin ampliar la escala y la profundidad". Y añadió: "Es una narración cinematográfica muy importante aunque se llame serie de televisión. 'Stranger Things 5' es tan grande como cualquier película de las que vemos".

También coincidía en la magnitud de la próxima temporada el actor que da vida a Hopper David Harbour: "Las escenas que hemos visto en los nuevos guiones son más grandes que cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado". Sobre el final, únicamente dijo que "las cosas terminarán de una forma muy real".

Solo falta saber cuándo llegará exactamente la temporada final de la serie después de los retrasos por las huelgas de guionistas y de intérpretes. Por lo que se sabe, el comienzo de la producción está previsto para enero y los nuevos capítulos podrían llegar a final de 2024 o principio de 2025.