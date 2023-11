La serie de Netflix 'Stranger Things' llegará a su final con la quinta temporada, pero de momento no se sabe cuando llegará ya que el rodaje se ha retrasado por la huelga de intérpretes de Hollywood y antes se vio también afectada por el paro de los guionistas. El estreno se preveía para 2024, pero la producción acumula un retraso considerable que juega en contra la historia teniendo en cuenta que los protagonistas deberían ser adolescentes.

La actriz Millie Bobby Brown tenía 12 años cuando se estrenó la primera temporada de 'Stranger Things' en 2016, la misma edad que tenía su personaje en la ficción. El resto de sus compañeros tenía 14 años, cuando sus personajes debían tener en realidad 12 años. La edad de las actrices y de los actores fue más o menos pareja a la de sus personajes en las tres primeras temporadas. Entre la tercera (2019) y la cuarta entrega (2020) pasaron tres años y una pandemia y todo apunta a que entre la cuarta y la quinta pasarán, como mínimo, dos años si se estrena en 2024. Así que, teniendo en cuenta que los intérpretes tendrán 20 años o más, se complica la tarea de hacerles pasar por adolescentes en los nuevos episodios.

El productor de la serie Shawn Levy y también director de dos episodios de la temporada 4 había afirmado que harían todo lo posible para que el envejecimiento de los protagonistas no fuera tan evidente. Sin embargo, después ha matizado que no cree que haya que llegar a ningún extremo para conseguirlo y, en una entrevista con Deadline, ha descartado por completo utilizar ayuda generada por ordenador.

Al ser preguntado por si utilizarían la Inteligencia Artificial para que los intérpretes parezcan más jóvenes respondió categóricamente que "no". "Me sorprendió que una frase mía sobre este tema tuviera tanta repercusión. La conclusión es que sabemos lo que hacemos en esta serie. Nuestro reparto es brillante. Y estos personajes que los Duffer han creado son tan vívidos. No me preocupa que todos vuelvan a vestirse y les den vida", añadió.

Precisamente, una de las reclamaciones más importantes para los intérpretes que llevan más de 110 días respaldando la huelga del sindicato SAG-AFTRA es que se regule la utilización de la Inteligencia Artificial. Las negociaciones para que termine el paro siguen en marcha, así que habrá que esperar para que se reanude el rodaje, algo que tampoco se podrá hacer de un momento a otro, sino que llevará un tiempo retomar la producción y volver al trabajo aunque, como ha asegurado Levy, el equipo está "ansioso".