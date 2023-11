La fecha de estreno de la quinta y última temporada de 'Stranger Things' es, de momento, toda una incógnita y va a depender en gran medida del fin de la huelga SAG-AFTRA, ya que hasta entonces no podrá comenzar el rodaje. Inicialmente estaba prevista para 2024, pero esa fecha es cada vez menos probable.

La espera se hace complicada para una audiencia entregada que especula con lo que tendrán planeado los hermanos Duffer para los nuevos capítulos con cada detalle revelado de la trama. Lo primero que se supo fue el título que tendrá el primer episodio escrito por Matt y Ross Duffer 'The Crawl'. Su traducción podría ser 'El rastreo', 'El gateo' o 'El arrastre', dependiendo del sentido que tenga en la trama y del contexto. Hay quienes quieren ver en el título una señal de que Eddie Munson (Joseph Quinn) sigue vivo porque acababa sacrificándose para salvar a los protagonistas tocando con si guitarra eléctrica un tema de Metallica que dice en su letra "Come crawling faster". Otros seguidores ven en el título una conexión con 'Dragones y mazmorras' porque en el juego de rol que tanto gusta a los protagonistas de 'Stranger Things' crawl es una mazmorra en la que los héroes se enfrentan a los monstruos y muchos creen que Hawkins se ha convertido en esa mazmorra.

La capacidad del público de la serie para pensar teorías es ilimitada y cada persona tiene la suya propia. Habrá que seguir esperando para saber si el título se refiere a arrastrarse, a gatear o a rastrear y quien o quienes lo hacen y por qué. Mientras tanto, por si eso no fuera suficiente, los guionistas han aprovechado la celebración del 'Strangers Things Day' (6 de noviembre) para avanzar las primeras líneas del guion.

"Oscuridad

El sonido del VIENTO FRÍO. EL GEMIDO DE LOS ÁRBOLES. Y... la VOZ DE UN NIÑO. Cantando una canción familiar".

De nuevo, no es mucha información, pero suficiente para que los fans hayan empezado a buscar pistas en las anteriores temporadas de la serie. De momento, la mayoría se inclinan por pensar que la canción que se escucha en esa primera escena puede ser el tema de 'The Clash' 'Should I stay or should I go', la canción favorita de los hermanos Byers, Jonathan y Will. Y fue utilizada por el niño cuando en la temporada 1 trataba de comunicarse con su madre mientras estaba atrapado en el Mundo del Revés. También era la canción que cantaba Will cuando Once transmitió su voz a través de la radio. Esas mismas teorías también apuntan a que la voz que canta podría ser la del joven que desaparecía en la primera temporada porque todo comenzó con él y quizá sea también la clave para el final.