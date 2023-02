En el último año y, después de su primera crisis importante de pérdida de usuarios, Netflix ha trazado un plan de acción que ha pasado incluso por modificar uno de sus principales atractivos: la ausencia de publicidad. La decisión de Netflix de ofrecer un plan más económico a cambio de incluir anuncios fue muy comentada, sobre todo, porque perdía su ventaja competitiva frente a la televisión tradicional. Superado ese frente y tras una relativa mejora de los resultados al acabar 2022, la compañía se ha centrado en el siguiente reto: monetizar las cuentas compartidas entre diferentes hogares. La compañía estima que más de 100 millones de hogares comparten sus cuentas entre no convivientes, lo que se traduce en una buena cantidad de dinero que están dejando de ganar.

Poco a poco, en los últimos meses la compañía ha ido dando pasos para definir la estrategia a seguir con el fin de evitar las cuentas compartidas. Empezó por permitir las transferencias de perfil a nuevas cuentas manteniendo los usuarios con su historial, sus propias listas y las recomendaciones personalizadas. Los siguientes pasos se han encaminado a impedir, siguiendo las condiciones de uso de la plataforma, que las personas no convivientes compartan cuenta. Después, hace unos días en la sección de ayuda de la web se publicó que se harían comprobaciones mediante códigos y que sería necesario conectarse al menos una vez al mes en la ubicación principal, pero esa información fue eliminada poco después. Finalmente, Netflix ha anunciado la implantación de una cuota extra por cada usuario con el que se comparta la cuenta, siguiendo el programa piloto implantado en marzo de 2022 en países de Latinoamérica. Los cambios entran en vigor con carácter inmediato en Canadá, España, Nueva Zelanda y Portugal, de momento, y aún así explican que las nuevas funcionalidades se podrán ir modificando a partir de los comentarios de los suscriptores, así que sigan atentos a sus pantallas.

A partir de ahora, los usuarios deberán establecer la ubicación principal, y aunque no han trascendido los datos que se van a tener en cuenta lo principal será la IP. Cada suscriptor será quien controle el acceso a la cuenta y a los diferentes dispositivos asociados. También será posible ver Netflix estando de viaje y la principal novedad es que quienes tengan el plan Estándar o el Premium pueden añadir entre una y dos subcuentas (con perfiles y contraseñas propias) con un coste adicional en España de 6€, bueno 5,99€ para ser exactos. Inicialmente se hablaba de que la cuota extra oscilaría entre los 3 o 4 euros, aunque no eran datos oficiales. Sin embargo, la cifra es considerablemente mayor. La cuota no puede ser mucho más baja teniendo en cuenta que suscribirse al plan básico con publicidad cuesta en nuestro país 5,49€.

Por qué se podía compartir cuentas hasta ahora

En realidad, poder, nunca se ha podido compartir la cuenta de Netflix fuera del hogar y eso es algo que la empresa deja muy claro al inicio del comunicado. "Siempre hemos facilitado a las personas que viven bajo un mismo techo el uso compartido de su cuenta de Netflix con funciones como los perfiles y el visionado en varias pantallas". El hecho de que los usuarios se hayan tomado la licencia de compartir las cuentas con personas que no viven en el mismo hogar gracias a la vista gorda que hacía la compañía, Netflix lo achaca a una "confusión". "Aunque ha sido un éxito enorme, también ha provocado alguna confusión sobre cuándo y cómo puedes compartir Netflix", aseguran. Por último, explican que el dinero que están dejando de ganar por este motivo socaba "su capacidad de invertir en la creación de grandes historias, contadas con series y películas de la máxima calidad".