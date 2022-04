Más de tres décadas es muchísimo tiempo y sobre todo si hablamos en términos de emisión de un producto televisivo. Hoy se cumplen exactamente 35 años desde la primera vez que la familia protagonista de 'Los Simpson' apareció en televisión, aunque entonces la serie no se había concebido aún como la conocemos hoy en día. Además, para no olvidar el aniversario, hace cinco años que el 19 de abril se estableció como el Día Mundial de 'Los Simpson' o ¿acaso creíais que esta mítica familia iba a librarse del honor de tener un día mundial?

La cuestión es que como muchas otras creaciones o hitos históricos, la aparición de 'Los Simpson' fue fruto de la casualidad. Su creador es Matt Groening, un dibujante en busca de trabajo y de éxito que consiguió que su tira cómica 'Life is Hell' llegará a más de 200 periódicos de Estados Unidos y entonces le llegó la gran oportunidad de adaptar sus dibujos a la televisión de la mano de James L. Brooks, uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Brooks le propuso hacer unos cortos que irían insertados antes de las pausas publicitarias del programa 'El how de Tracey Ullman'. Cuando estaba a punto de firmar el acuerdo, Groening se arrepintió porque temió perder el control de su creación a manos de la televisión y así fue como horas antes de la reunión con Brooks creó otro contenido ad hoc. Así nació la familia de cinco miembros que estaba inspirada en la suya propia, y de hecho utilizó los nombres de sus hermanas y sus padres para bautizar a los personajes, excepto a Bart, porque le dio reparo ponerle su nombre. Así nació el matrimonio de Homer y Marge Simpson y sus hijos Lisa, Bart y Maggie.

En total fueron 48 cortos los que se emitieron a lo largo de tres temporadas del programa de Tracey Ullman, pero lamentablemente no cosecharon demasiado éxito. Aún así Brooks y Groening creían en el contenido y consiguieron la independencia del programadle Ullman sin mucho esfuerzo. Aún así, no fue hasta 1989 cuando los episodios pasaron a ser una serie de Fox con episodios de media hora, llegando a entrar en el top 30 de lo más visto de la cadena y convirtiéndose en la competencia de 'La hora de Bill Crosby' que se emitía en la NBC. Otro dato curioso es que la extraña forma de los personajes se debe un error. Groening hizo unos bocetos pensando que serían corregidos y adaptados por los dibujantes, pero eso no sucedió y cuando el creador quiso cambiarlo ya era demasiado tarde para modificaciones.

Una de las claves del éxito fue que al convertirse en una serie, Brooks y Groening consiguieron negociar con Fox mantener una total libertad creativa para mantener el tono irónico y sarcástico. A través del día a día de sus personajes la serie se ha convertido no solo en una crítica satírica de la sociedad estadounidense, sino también en todo un referente para todo tipo de acontecimientos. De hecho, son varias las generaciones que encuentran en cualquier suceso una conexión con una escena o frase de 'Los Simpson'. El éxito de la serie se extiende a todo el mundo con una legión de fans no deja de analizar cada momento para desarrollar todo tipo de teorías.

Como ya predijeron 'Los Simpson'

Y es que si hablamos de hacer historia no podemos olvidar de la capacidad predictiva sobre todo tipo de acontecimientos que ha demostrado tener la serie. Homer es un experimentado 'buscaproblemas' y aún así por muy extravagantes que sean los líos en los que se meta él, solo o junto a su familia, siempre es posible encontrar una conexión con cualquier evento de la actualidad, sobre todo antes de que se haya producido en la realidad. A 'Los Simpson' se le atribuyen predicciones que van desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el contagio de Tom Hanks por coronavirus o, tirando de imaginación, eventos más locales como el avistamiento de un cocodrilo en Valladolid o la más reciente retransmisión de la erupción del volcán de La Palma por parte de Susanna Grisso. Y teniendo en cuenta, por los últimos acontecimientos, que ya no sabemos qué esperar en el futuro hay quien directamente busca adelantarse a lo que puede pasar este año en los episodios de la serie de animación.

Pero ¿y si todo hubiera sido un sueño?

Como decimos, los seguidores de la serie analizan sin descanso los episodios para encontrar respuestas a algunas incógnitas como el hecho de que los personajes no envejezcan y Bart Simpson siga teniendo diez años desde el principio. Una de esas teorías que circula por las redes sociales desde hace unos años sostiene que todo lo que ha sucedido en la serie desde 1993 sería fruto de la imaginación de Homer Simpson que llevaría desde entonces sumido en un coma profundo por un accidente provocado por su hijo Bart. De hecho, según esta teoría esa trama daría comienzo en la cuarta temporada cuando Homer tiene un encuentro con dios porque no quiere ir a misa. Finalmente, ambos consiguen llegar a un acuerdo y durante uno de esos sueños en los que se encuentran, Homer aprovecha para preguntarle "para qué vino el hombre al mundo" y el todopoderoso le dice que para saberlo deberá esperar a morirse. Homer protesta porque para eso queda mucho, pero dios le pide si puede esperarse seis meses. Y precisamente, seis meses después es cuando se produce el accidente que deja al patriarca en coma.

A pesar de estar muy elaborada, esa teoría hace aguas. Para empezar porque en el episodio se llega a ver que Homer supera el coma y despierta y para terminar porque fue desmentida por uno de los cerebros de 'Los Simpson', el productor Al Jean que aseguró que es falsa porque eso implicaría demasiada previsión y sobre todo dar por hecho que la serie iba a durar mucho tiempo. Y eso es algo que ni ‘Los Simpson’ han conseguido predecir.