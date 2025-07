Cristina Pardo, después de ofrecer 'yelmitos' a Alfonso Pérez Medina: "No va a querer volver a los tribunales"

Luis Calero ha visitado la Pedriza y, después de una ruta de senderismo tres horas, ha hecho una pausa para reporner fuerzas en Sabores de la Sierra, en Manzanares el Real. Allí ha probado un dulce típico de la zona: los yelmitos nevados. Como cuenta Juan Núñez, su nombre hace alusión "a la piedra que corona La Pedriza".

Este dulce está compuesto por un hojaldre,empapado en almíbar, rematado con un poco de azucar glas. Luis ha llevado a Más Vale Tarde dos versiones de este dulce: de cacao y su versión clásica. "Vanos a probar porque la excursión me ha agotado", afirma Iñaki López.

"Oh, qué bueno", dice López, al probarlo, "tiene un cierto sabor a crema". "Cierto", responde Luis, "el almíbar secreto no me lo desveló". "Está buenísimo", añade Cristina Pardo. La presentadora decide llevar la bandeja con yelmitos para que los prueben los colaboradores.

Justo, al final de la sección, llega Alfonso Pérez Medina. "Has llegado a tiempo", le dice Mayte Alcaraz. "Es llegar y besar el santo", añade Cristina, "no va a querer volver a los tribunales". "Allá en el Tribunal Supremo no se pasa más que hambre", concluye Iñaki.