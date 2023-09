Angus Cloud murió a los 25 años el pasado 31 de julio por una sobredosis tras consumir fentanilo, benzodiacepinas, cocaína y metanfetamina. Tras su muerte, Sam Levinson hizo unas breves declaraciones recordando que "no había nadie como Angus".

Ahora, en una entrevista con la revista People ha hablado sobre la lucha de Cloud para desintoxicarse durante la producción de la serie y también la suya propia para ayudarle a mantenerse limpio.

Levinson ha contado que el personaje de Fezco, un narcotraficante de buen corazón, debía morir en la primera temporada, pero finalmente decidió mantenerlo. "Creo qe a veces el problema es que pongo a los actores por delante de la serie. Y pensé 'no puedo matarle porque entonces que le va a esperar'". Fezco hizo mucho más que sobrevivir y fue aumentando su presencia en la trama.

En el reportaje, además de Levinson habla también habla la madre de Angus Cloud y familiares y amigos. Una de estas amigas explica que acompañó a Angus al rodaje en la primera semana y que fumaron marihuana después de su primera escena con Zendaya. Levinson asegura que no se enteró entonces de que fumaba: "Le habría echado del set", ha afirmado. Su consumo fue a más cuando durante la pandemia se lesionó un talón y tratando de evitar una intervención quirúrgica recurrió a los calmantes. Su madre asegura que sabía que fumaba marihuana, pero no que consumiera otras drogas. Fue consciente cuando Levinson intervino para llevar a Angus a rehabilitación la primera vez.

"Le miré a los ojos y supe que no le iba bien", afirma Levinson que en su día siendo adolescente había lidiado con su propio proceso de adicción y, de hecho, 'Euphoria' está en parte basada en su experiencia. En su despacho le dijo: "Me encanta trabajar contigo y tenemos planeada esta increíble temporada y esas cosas, pero necesito que estés sobrio porque tengo que poder confiar en ti".

HBO pagó el tratamiento y el actor siguió unprograma de rehabilitación durante 30 días en los que permaneció interno. Después, ya fuera del centro continuó con la rehabilitación durante tres meses, pero a mitad de temporada volvió a consumir. "Siempre pude sentir que él no quería (estar sobrio) como lo queríamos los demás", afirma. "El no quería, es simplemente el lado autodestructivo de la adicción y pesa más que todo".

Aún así Levinson no se dio por vencido y volvió a hablar con él: "Tienes que conseguir ayuda y tienes que conseguirla ahora mismo". Después del quinto episodio de la segunda temporada, el propio Levinson le llevó en su coche junto a su mujer embarazada para ingresar de nuevo en rehabilitación.

Una vez más, al final de la segunda temporada el personaje de Cloud debía morir en un tiroteo. Sin embargo Levinson sabía que no podía hacer eso. "Lo único que sabía era que le encantaba hacer esta serie y pensé que si eso desparecía no sabía que sería de él en el futuro". De nuevo "no pudo matarlo". Tras el rodaje de la temporada en la que no le permitía asistir al ser si no estaba limpio, tuvieron una larga conversación sobre estar sobrio. Y Cloud le dijo que "estaba bien", pero Levinson sabía que no estaba interesado.