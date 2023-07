Marta Ragon Fons, psicóloga, comparte en 'Adictos a las pantallas' el caso de Laura San Martín, una joven que, explica, "llega en una situación de crisis absoluta, totalmente desvinculada de la realidad". "Su relación con las redes sociales es una adicción grave y el móvil es una extensión de su cuerpo y sus conductas diarias son disfuncionales y autodestructivas". Por ese motivo, decide junto a la familia, que asegura está "desesperada", ingresarla en un centro terapéutico.

"Voy a empezar haciendo yo de malo y te voy a dar todas las malas noticias", advierte a la propia Laura Jonatan Vázquez, subdirector socioeducativo del centro, que le explica que va a estar internada durante al menos un mes y que "acabas de dejar de fumar". "La segunda mala noticia es que aquí no puedes tener el móvil, así que te voy a pedir por favor que lo apagues, nos lo das y te lo devolveremos el día que venga tu familia", prosigue Jonatan.

"Esto no es lo que me habían explicado", comenta Laura, a lo que el responsable del centro le responde que "si te hubieran explicado todo esto, ¿tú crees que hubieras venido?". "Accedí a venir, pero engañada, porque me lo pintaron como lo que no era", afirma Laura a cámara, donde también asegura que al llegar se quedó un poco "impactada porque lo veo un poquito cárcel".