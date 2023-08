Rhea Seehorn no se imaginaba todo lo que le iba a dar su papel como Kim Wexler en 'Better call Saul', uno de los mejores spin-off de la historia de la televisión. Ganadora por su interpretación dramática en los premios de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA), ahora se enfrenta a los Premios Emmy, retrasados por las huelgas en Hollywood. Por segundo año consecutivo, Seehorn llega como nominada a los Emmypor un papel que ha interpretado durante siete años... y al que no quiere decir adiós. Tras el cierre de la serie, en verano de 2022, Seehorn llega incansable al tramo final hacia la ceremonia, que finalmente se celebrará en enero.

"Estoy encantada", asegura en entrevista con 'The Hollywood Reporter'. "Estoy tan feliz de que la serie esté nominada...". Seehorn llega como nominada como mejor actriz de reparto en una serie dramática, pero a esta se suman otras dos nominaciones: la de su 'partner in crime' Bob Odenkirk (Saul Goodman) como mejor actor en serie dramática, y la de 'Better call Saul' como mejor serie del año. La actriz se muestra tremendamente orgullosa de cómo Peter Gould "manejó esos últimos seis episodios" y de cómo consiguió el respeto de los fans de la serie, de los personajes y de la historia.

Ahora, celebra tener la oportunidad de volver a unir a la banda —"Es una gran oportunidad para volver a vernos, porque todos estamos dispersos, haciendo lo nuestro. Somos un grupo bastante unido"— pero también la oportunidad de haber interpretado a una Kim Wexler que ella misma creía que no iba a significar tanto.

"No creo que pueda olvidarla", dice, en referencia a Kim Wexler. Pero no sólo eso, sino que se niega a despedirse de ella: "Espero que algún día tenga la oportunidad de revisar este personaje", añade. "Llegar a interpretar a un personaje en el transcurso de siete años", asegura, es algo muy "tridimensional", señalando la evolución y el crecimiento de Wexler en el spin-ooff.

"Hay partes de ella de las que, como actriz y como persona, aún estoy aprendiendo, pero no lo consigo del todo. No tengo cara de póker, como ella", señala. "Fue muy significativo para mí conocer a los fans para los que Kim significaba tanto, y darme cuenta de que a menudo ellos son sus mayores confidentes en la escena", explica.

Rhea Seehorn, sobre las huelgas en Hollywood

A propósito de las huelgas que se desarrollan en Hollywood, de actores, actrices y guionistas, Seehorn asegura que le "duele" que la gente piense que los intérpretes ganan protestan porque quieren llevarse dos millones de dólares en lugar de uno por episodio. "No todos estamos en 'Friends' desde hace 20 años. No estamos hablando de eso; no se trata de codicia", explica.

"Se trata únicamente de que las plataformas y la manera en que se transmiten las series, así como el modo de ganar dinero, ha cambiado", explica, y "todos los implicados en la fabricación de estas cosas deben compartir el éxito". "El modelo anterior no refleja donde estamos ahora", añade, indicando que no se trata sólo de los 'residuals', sino también el problema de la inteligencia artificial: "Tenemos que crear un sistema en el que la escritura pueda ser una profesión, no un pasatiempo que se sume a otros tres trabajos".