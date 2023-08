El 2 de mayo comenzó una huelga de guionistas en Hollywood sin precedentes y en julio, se sumaron los actores y actrices. Los paros en la ciudad del cine han provocado la suspensión o el retraso de numerosas producciones, y se temía que la cancelación de los Premios Emmy fueran un daño colateral. Después de que la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) haya anunciado las mejores series de 2023 sin ceremonia de entrega de premios, la Academia de Televisión ha confirmado que esto no ocurrirá con los Emmy, que se retrasan, eso sí, hasta el año próximo.

La Academia, de la mano de FOX, ha confirmado que los Premios Emmy de 2023 se celebrarán el 15 de enero, aunque todavía no ha dado más detalles ni mucha información de la ceremonia. La 75.ª entrega de los premiso más importantes de la televisión tendrá lugar en el teatro Peacock de Los Angeles (California) el lunes 15 de enero a las 20:00 (la madrugada del martes 16 de enero en España) para "honrar a los talentosos artistas, escritores y directores cuyo trabajo ha entretenido, inspirado y conectado a los espectadores de todo el mundo" durante el último año.

Los presentadores de la gala, que se retransmitirá en directo únicamente a través de la cadena FOX,serán Jesse Collins, Dionne Harmon y Jeannae Rouzan-Clay.

Por su parte, los Premios Emmy a las Artes Creativas se celebrarán en el mismo teatro durante dos noches consecutivas, 6 y 7 de enero, y en este caso se retransmitirán en una presentación editada el sábado 13 de enero a las 20:00.

Los nominados de los Premios Emmy de 2023

HBO llega como la gran favorita a los premios, con tres títulos nominados: 'Succession', 'The Last of Us' y 'The White Lotus', con 27, 24 y 23 nominaciones, respectivamente. Pedro Pascal ha logrado una nominación por su papel en 'The last of us', pero tiene por delante una dura competición ya que optan a la misma categoría tres de los protagonistas de 'Succession': Kieran Culkin, Jeremy Strong y Brian Cox. Además también optan a mejor actor Bob Odenkirk por 'Better call Saul' y Jeff Bridges, por 'The old man'.

Emmy 2023: nominados a mejor serie dramática

'Andor' (Disney+)

'Better Call Saul' (AMC)

'The Crown' (Netflix)

'La casa del dragón' (HBOMax)

'Succession' (HBO Max)

'The White Lotus: Sicily' (HBO Max)

'Yellowjackets (SkyShowtime)

Emmy 2023: nominados a mejor serie de comedia

'Colegio Abbot' (Disney+)

'Barry' (HBO Max)

'The Bear' (Disney+)

'Jury duty' (Prime Video)

'La maravillosa Mrs. Maisel' (Prime Video)

'Solo asesinatos en el edificio' (Disney+)

'Ted Lasso' (Apple TV+)

'Miércoles' (Netflix)

Emmy 2023: nominados a mejor miniserie

'Beef'

'Dahmer -Monster: la historia de Jeffrey Dahmer' (Netflix)

'Daisy Jonse & The Six' (Prime Video)

'Fleishman in trouble'

'Obi-Wan Kenobi' (Disney+)

Emmy 2023: nominados a mejor actor (serie dramática)

Bob Odenkirk ('Better Call Saul')

Brian Cox ('Succession')

Jeff Bridges ('The old man')

Jeremy Strong ('Succession')

Kieran Culkin ('Succession')

Pedro Pascal ('The last of us')

Emmy 2023: nominadas a mejor actriz (serie dramática)

Bella Ramsey ('The last of us')

Elisabeth Moss ('El cuento de la criada')

Keri Russell ('La diplomática')

Melanie Linskey ('Yellowjackets')

Sarah Snook ('Succession')

Sharon Horgan ('Bad Sisters')

Emmy 2023: nominadas a mejor actriz (comedia)

Christina Applegate ('Dead to me')

Jenna Ortega ('Miércoles')

Natasha Lyonne ('Poker face')

Quinta Brunson ('Colegio Abbot')

Rachel Brosnahan 'La maravillosa Mrs. Maisel' (Prime Video)

Emmy 2023: nominados a mejor actor (comedia)

Bill Hader ('Barry')

Jason Segel ('Shrinking')

Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

Jeremy Allen White ('The Bear')

Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

Emmy 2023: nominados a mejor actor de reparto (serie dramática)

Alan Ruck ('Succession')

Alexander Skarssgard ('Succession')

F. Murray Abraham ('The White Lotus')

Matthew Macfayden ('Succession')

Michael Imperioli ('The White Lotus')

Nicolas Braun ('Succession')

Theo James ('The White Lotus')

Will Sharpe ('The White Lotus')

Emmy 2023: nominadas a mejor actriz (serie dramática)

Aubrey Plaza ('The White Lotus')

Elizabeth Debicki ('The Crown')

J. Smith-Cameron ('Succession')

Jennifer Coolidge ('The White Lotus')

Meghann Fahy ('The White Lotus')

Rhea Seehorn ('Better call Saul')

Sabrina Impacciatore ('The White Lotus')

Simona Tabasco ('The White Lotus')

Emmy 2023: nominados a mejor actor de reparto (comedia)

Anthony Carrigan ('Barry')

Brett Goldstein ('Ted Lasso')

Ebon Moss-Bachrach ('The Bear')

Henry Winkler ('Barry')

James Marsden ('Jury duty')

Phil Dunster ('Ted Lasso')

Tyler James Williams ('Colegio Abbot')

Emmy 2023: nominadas a mejor actriz de reparto (comedia)

Alex Barstein ( 'La maravillosa Mrs. Maisel' )

Ayo Edebiri ('The bear')

Hannah Waddingham ('Ted Lasso')

Janelle James ('Colegio Abbot')

Jessica Williams ('Shrinking')

Juno Temple ('Ted Lasso')

Sheryl Lee Ralph ('Colegio Abbot')

Emmy 2023: nominados a mejor actor en miniserie o película para TV

Daniel Radcliffe ('Weird: The Al Yankovic Story')

Evan Peters ('Dahmer - Monster: la historia de Jeffrey Dahmer')

Kumail Nanjani ('Welcome to Chippendales')

Michaels Shannon ('George & Tammy')

Steven Yeun ('Beef')

Taron Egerton ('Black bird')

Emmy 2023: nominadas a mejor actriz en miniserie o película para TV

Ali Wong ('Beef')

Dominique Fishback ('Swarm')

Jessica Chastain ('George & Tammy')

'Kathryn Hahn' ('Tiny beautiful things')

Lizzy Caplan ('Fleishman in trouble')

Riley Keough ('Daisy Jones and the Six')

Emmy 2023: nominados a mejor actor de reparto en miniserie o película para TV

Jesse Plemons ('Love & death')

Josef Leef ('Beef')

Murray Bartlett ('Welcome to Chippendales')

Paul Walker Hauser ('Black bird')

Ray Liotta ('Black bird')

Richard Jenkins ('Dahmer - Monster: la historia de Jeffrey Dahmer')

Emmy 2023: nominadas a mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV

Annaleigh Asford ('Welcome to Chippendales')

Camila Morrone ('Daisy and the Six')

Claire danes ('Fleishman in trouble')

Juliette Lewis

Maria Bello ('Beef')

Merritt Wever ('Tiny beautiful things')

Niecy Nash-Betts ('Dahmer - Monster: la historia de Jeffrey Dahmer')

Emmy 2023: nominadas a mejor actriz invitada en serie dramática

Anna Torv ('The last of us')

Cherry Jones ('Succession')

Harriet Walter ('Succession')

Hiam Abbas ('Succession')

Melanie Linskey ('The last of us')



Storm Reid ('The last of us')

Emmy 2023: nominados a mejor actor invitado en serie dramática

Arian Moayed ('Succession')

James Cromwell ('Succession')

Keivonn Montreal Woodard ('The last of us')

Lamar Johnson ('The last of us')

Murray Bartlett ('The last of us')

Nick Offerman ('The last of us')

Emmy 2023: nominadas a mejor actriz invitada en comedia

Becky Ann Baker ('Ted Lasso')

Harriet Walter ('Ted Lasso')

Judith Light ('Poker Face')

Quinta Brunson ('Saturday Night Live')

Sarah Niles ('Ted Lasso')

Taraji P. Henson ('Colegio Abbot')

Emmy 2023: nominados a mejor actor invitado en comedia