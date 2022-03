La ausencia del Simon, el duque de Hastings, interpretado por Regé-Jean Page ha pillado por sorpresa a muchos fans. La 2ª temporada de 'Los Bridgerton' se centra en la búsqueda de esposa del vizconde Anthony Bridgerton, el mayor de los hermanos. Una trama que ha girado a un triángulo amoroso repleto de secretos inconfesables y muchas dudas. A Anthony (Jonathan Bailey), le intentan juntar con Edwina (Charithra Chandran), la menor de las hermanas Sharma. Las dos hermanas acaban de llegar de la India pero la relación no va ser nada sencilla porque a la mayor, Kate (Simone Ashley), Anthony no le hace nada de gracia. Todo se acabará complicando cuando ella empiece a sentirse atraída por él. Ante semejante triángulo, la relación entre Simon y Daphne (Phoebe Dynevor) no tenía cabida en estos nuevos episodios.

Ha sido una decisión complicada porque el personaje de Regé-Jean Page fue una de las grandes revelaciones de la anterior temporada y, de hecho, le sirvió al actor para darse a conocer y empezar a trabajar en otros proyectos. También hay que tener en cuenta que en el segundo libro de Julia Quinn en el que está basada esta segunda temporada, se centra en otros personajes y da por cerrada la relación entre Daphne y el duque de Hastings. Aun así, la propia Daphne sí que está en la serie aunque con rol mucho más secundario del que tuvo en la primera temporada.

Ya nos habían avisado

Todo esto parece que nos cae de nuevas pero, realmente, no lo es. Los creadores de 'Los Bridgerton' ya nos lo avisaron hace casi un año. Cuando empezó la preproducción y los preparativos del rodaje de esta segunda temporada, lanzaron un comunicado en redes sociales despidiendo al Regé-Jean Page.

El comunicado dice lo siguiente: "Queridos lectores, mientras todos los ojos están pendientes de los intentos de Lord Anthony Bridgerton para encontrar una vizcondesa, nos despedimos de Regé-Jean Page, quien interpretó triunfalmente al duque de Hastings. Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgerton. Daphne seguirá siendo una esposa y una hermana devota que ayudará a su hermano a navegar la próxima temporada social y lo que ésta tiene que ofrecer: más intriga y romance de lo que mis lectores tienen que ofrecer".

El propio Regé-Jean Page confirmaba la noticia poco después expresando todo el cariño y la gratitud que siente hacia la serie: "Ha sido un placer y un privilegio ser vuestro duque. Unirse a esta familia, no solo en la pantalla sino también fuera de ella. Todo ha ido más allá de lo que podía haber imaginado" confesaba en redes sociales. Y para ponerle el broche cerraba su despedida diciendo: "el amor es real y seguirá creciendo".