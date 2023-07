El próximo 21 de noviembre coincidiendo con el día de la Televisión se celebrará la gala de los Premios Iris 2023 en la que se darán a conocer los ganadores. La Academia de la Televisión ha anunciado ya las series nominadas y a continuación te contamos de qué van y en qué plataforma o canal las puedes ver.

'Las noches de Tefía' -atresplayer

Recién estrenada, la serie de Miguel del Arco que relata la historia de los presos en un campo de concentración franquista para homosexuales se lleva cuatro de las diez nominaciones de la plataforma de Atresmedia. Los cuatro primeros episodios están ya disponibles en atresplayer y cada domingo llega una nueva entrega hasta completar la temporada de seis episodios. Patrick Criado, Miquel Fernández, Jorge Perrugoría o Carolina Yuste son algunos de los protagonistas de esta serie coral que retrata un capítulo oscuro y desconocido de nuestra historia. En la ficción, los condenados en virtud del cambio en 1954 de la ley de vagos y maleantes encuentran un espacio de libertad en el music-hall imaginario 'El Tindaya'.

'Cardo' T2 -atresplayer

La segunda temporada de 'Cardo' cuenta con la nominación a mejor guionn para sus creadoras Ana Rujas y Claudia Costafreda, que han escrito la serie junto a Lluis Sèllares. La serie continúa con la historia de María después de que ésta empiece una nueva vida en libertad, después de econtrar la fe, pero con el estigma de haber estado en la cárcel. Las serie se puede ver completa en atresplayer y los primeros episodios de la dos temporadas están disponibles en abierto, como los de todas las series de la plataforma.

'Cristo y Rey' -atresplayer

Belén Cuesta está nominada como mejor actriz por su papel de Bárbara Rey en la serie 'Cristo y Rey' que retrata la tormentosa relación de la que fue la pareja del momento en los 80 formada por la vedette y actriz Bárbara Rey y el domador y empresario de circo Ángel Cristo. Tras el éxito, de la serie, se emitió además la serie documental 'Una vida bárbara' en la que la propia actriz contaba en primera persona la historia de su vida personal y profesional.

'La Ruta' -atresplayer

La serie de atreplayer sobre el fenómeno de la Ruta del Bakalao contado a través de la historia de cinco amigos se lleva otras dos nominaciones. Ricardo Gómez opta al premio a mejor actor y es uno de los protagonistas junto con Claudia Salas, Àlex Monner, Elisabet Casanocas y Guillem Barbosa, entre otros. La serie ya está también completa en la plataforma y el primer episodio se puede ver en abierto. Además, hay una segunda temporada en camino que estará ambientada en Ibiza.

'La novia gitana' -atresplayer

Es el último de los títulos de atresplayer nominado, y opta a premio también en dos categorías. La serie adapta la primera novela de la trilogía de Carmen Mola que sigue a la detective Elena Blanco en la investigación de un macabro crimen que despierta a los fantasmas de su pasado. Además, llegará también la adaptación de la segunda novela 'La red púrpura' y ya ha sido anunciada también la tercera entrega basada en 'La nena'.

'La Unidad Kabul' -Movistar Plus

Cinco de las siete nominaciones de series de Movistar Plus+ son para la tercera temporada de esta serie que no hace sino mejorar en cada entrega. La ficción sigue a una unidad antiterrorista que en esta ocasión va a estar en el centro de la acción cuando están a punto de culminar una investigación. Estrenada recientemente, está disponible en Movistar Plus+.

'Rapa' -Movistar Plus+

La ficción de los hermanos Coira protagonizada por Marta López y Javier Cámara es otro de los títulos agraciados con nominación en los premios Iris. La serie es un thriller ambientado en Galicia y sigue a Maite una agente de la Guardia Civil en la investigación de un crimen en la Costa da Morte en la que contará con la ayuda de un detective aficionado, el profesor de instituto y enfermo de ELA Tomás. Los protagonistas forman una improbable pareja que ofrece grandes momentos de la ficción. En Movistar Plus+ está ya también la segunda temporada y hay una tercera en marcha.

'Fácil' -Movistar Plus+

Anna Castillo se lleva la nominación de 'Fácil' por su interpretación en la serie que sigue a varias mujeres con diversidad funcional que quieren vivir juntas y de manera independiente en un piso tutelado de la Barcelonet. Junto a ella encabezan el reparto Natalia de Molina, Anna Marchessi y Coria Castillo, entre otros intérpretes. El problema para las protagonistas es que la sociedad y las normas establecidas van en contra de sus deseos, aunque ellas van a estar dispuestas a luchar y "a ser ellas mismas en una sociedad que ya ha decidido lo que son".

'Citas Barcelona' -Prime Video

Esta serie es uno de los últimos estrenos de la plataforma Prime Video y es una de esas series cortas y agradables que se ven como si nada cualquier tarde de verano. A través de sus seis capítulos, la serie explora el amor en tiempos de Tinder y cuenta con un reparto coral para narrar dos citas en cada episodios, salvo el último que es todo un guiño para los fans de 'Compañeros' ya que está protagonizado por los actores que dieron vida a Quimi (Antonio Hortelano) y Valle (Eva Santolaria), aunque su historia es la de un antiguo amor de verano y no la de los estudiantes del Azcona.

'Días mejores' -Prime Video

Blanca Portillo y Marta Hazas son las dos integrantes del reparto de 'Días mejores' nominadas por su interpretación en la serie que sigue el proceso de superación de cinco personajes que se dan cita en una peculiar terapia de duelo para padres que han perdido a su pareja. Portillo da vida a la doctora Laforet y Hazas se mete en la piel de Sara, una mujer que acaba de perder a su marido y debe lidiar con los miedo y fobias de su hijo Fede. La serie está disponible en la plataforma junto a una segunda entrega que sigue las historias de todos los protagonistas.

'Sin huellas' -Prime Video

Carolina Yuste y Camila Sodi son las protagonistas de esta serie que es una mezcla de géneros que pasa de la comedia, al thriller y a la serie de aventuras y acción, o al western en un abrir y cerrar de ojos. Las actrices se meten en la piel de Catalina y Desi, dos limpiadoras que se montan una empresa por su cuenta y en uno de sus primeros encargos encuentran un cadáver y una bolsa llena de dinero, aunque eso no lo saben en el primer momento. Así arranca una carrera contrarreloj por Alicante y Almería huyendo de la mafia rusa y de la policía, a la vez que intentan averiguar quién querría meterlas en este lío.

'Machos alfa' -Netflix

La serie de los hermanos Laura y Alberto Caballero se convertía en una de las comedias del año hasta lograr su renovación para una segunda temporada que llegará próximamente a Netflix. Con dos nominaciones, la serie explora el viaje de cuatro cuarentones a través de su masculinidad. Santi (Gorka Otxoa), Luis (Fele Martínez), Pedro (Fernando Gil) y Raúl (Raúl Tejón) son los típicos cuñados en cualquier reunión que empiezan a descubrir, a golpe de gags, que cada vez tienen menos cabida en una sociedad cambiante.

'Las de la última fila' -Netflix

Daniel Sánchez Arévalo firma la entrañable historia de un grupo de amigas que emprende el viaje de su vida tras saber que una de ellas padece cáncer. En su periplo transitan por su pasado, su presente y su futuro dispuestas a hacer cosas que no se atrevieron en su momento o que no quieren dejar pendiente. Mónica Miranda, Godeliv Van Den Brant maría Rodríguez Soto, Itsaso araña y Mariona Terrés son las protagonistas de la ficción disponible en Netflix.

'La chica de nieve' -Netflix

La adaptación de la novela de Javier Castillo es un thriller asfixiante de Netflix sobre la pérdida, la culpa y la superación del trauma. Protagonizada por Milena Smit junto a Aixa Villagrán, José Coronado, Loreto Mauléon, Raúl Prieto y Cecilia Freire, la trama sigue la investigación de la desaparición de Amaya en la cabalgata de Reyes de 2010 de la pequeña ciudad de Málaga. El caso impacta especialmente en la vida de una joven periodista que sigue el caso y, por supuesto, en la de los padres hasta que el caso da un vuelco. El éxito de 'La chica de nieve' ha dado pie a la adaptación de la segunda novela 'El juego del alma' y también de otra obra de Castillo, 'El cuco de cristal'.

'La chica invisible' -Disney+

Esta serie es otro de los thrillers nominados y en este caso también nos traslada a una pequeña localidad andaluza. Allí, el asesinato de una joven adolescente durante las fiestas locales trastoca la vida de los vecinos. La ficción adapta en ocho episodios la trilogía de novelas de Francisco de Paula y sigue la investigación del caso. El agente de la policía es a la vez el padre de otra adolescente que conocía a la víctima y la atmósfera del pueblo en el que todo el mundo se conoce y todo el mundo esconde algo se vuelve irrespirable.

'Las invisibles' -SkyShowtime

También arranca con una muerte esta serie con la que Héctor Lozano y Menná Fité pasan de las clases de Filosofía de 'Merlí', a las reivindicaciones de las camareras de hotel, más conocidas como las kellys. Lolita es una de las protagonistas y está nominada por su papel como Esperanza. Junto a ella también encontramos a María Pujalte y juntas interpretan a dos veteranas empleadas de un hotel de la costa que tratan de salir adelante mientras lidian con un trabajo ingrato y físicamente exigente. 'Las invisibles' puede verse en la plataforma recién llegada SkyShowtime.

Lista completa de nominaciones en categoría de series

MEJOR ACTOR

Daniel Grao, por 'La chica invisible' (Disney+)

David Verdaguer, por 'Citas Barcelona' (Prime Video y TV3)

Fele Martínez, por 'Machos alfa' (Netflix)

Mehdi Regragui, por 'La Unidad Kabul' (Movistar Plus+)

Patrick Criado, por 'Las noches de Tefía' (AtresPlayer)

Ricardo Gómez, por 'La Ruta' (AtresPlayer)

MEJOR ACTRIZ

Anna Castillo por 'Fácil' (Movistar Plus+)

Belén Cuesta por 'Cristo y Rey' (AtresPlayer)

Blanca Portillo por 'Días mejores' (Prime Video)

Lolita Flores por 'Las invisibles' (Skyshowtime)

Marta Hazas por 'Días mejores' (Prime Video)

Zoe Stein por 'La chica invisible' (Disney+)

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA DE FICCIÓN

Andreu Adam por 'La novia gitana' (AtresPlayer)

Diego Cabezas por 'La ruta' (AtresPlayer)

Isaac Vila, Álex García y Unax Mendía por 'Sin huellas' (Prime Video)

Josu Inchaustegui por 'La Unidad Kabul' (Movistar Plus +)

Juana Jiménez por 'Las de la última fila' (Netflix)

Néstor Calvo por 'La chica invisible' (Disney +)

MEJOR FICCIÓN

'Citas Barcelona' (Prime Video y TV3)

'La chica invisible' (Disney+)

'La Unidad Kabul' (Movistar Plus+)

'Las noches de Tefía' (AtresPlayer)

'Machos alfa' (Netflix)

'Rapa' (Movistar Plus+)

MEJOR GUION DE FICCIÓN

Alberto Marini, Amèlia Mora, Juan Galiñanes y Dani de la Torre por 'La Unidad Kabul' (Movistar Plus+)

Ana Rujas, Claudia Costafreda y Lluis Sellarès por 'Cardo' 2 (AtresPlayer)

Carlos de Pando, Sara Antuña, Héctor Beltrán y Gabi Ochoa por 'Sin Huellas' (Prime Video)

Daniel Sánchez Arévalo por 'Las de la última fila' (Netflix)

Jesús Mesas, Javier Andrés (Basado en la novela de Javier Castillo) por 'La chica de nieve' (Netflix)

Miguel del Arco y Antonio Rojano por 'Las noches de Tefía' (atresplayer)

MEJOR PRODUCCIÓN DE FICCIÓN

Antonio Asensio y Paloma Molina por 'Sin Huellas' (Prime Video)

Jaume Banacolocha y Laura Abril por 'La novia gitana' (AtresPlayer)

Juanma Pagazaurtundua por 'La Unidad Kabul' (Movistar Plus+)

Manolo Caro, María José Córdoba y Rafael Ley por 'Sagrada familia' (Netflix)

Montse García y Sonia Martínez por 'Las noches de Tefía' (AtresPlayer)

Reyes Baltanás, Mar Díaz, José Manuel Lorenzo y Pablo Alejo por 'La caza Guadiana' (La 1 de TVE)