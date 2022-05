'Hierro' ha sido una de las mejores series de nuestro país estrenadas en los últimos años. Por eso, cualquier ficción que llegue con la coletilla "de los creadores de 'Hierro'" va a despertar mucha atención y muchos ojos se van a fijar en ella. Pues bien, esa ficción es 'Rapa'. El nuevo título de Fran Araujo y Pepe Coira es otro thriller sí, pero cambia por completo el paisaje. Pasamos de la isla canaria a un pequeño pueblo gallego de la provincia de A Coruña. Sus protagonistas, Javier Cámara y Mónica López han querido contarnos cómo es esta nueva serie en la que la aparición repentina del cadáver de la alcaldesa de Cedeira pone al pueblo patas arriba. En medio de todo, Tomás (Cámara) y Maite (López) comienzan una alianza improbable mientras atan cabos porque el móvil del asesinato no está nada claro y parece que todo el mundo en Cedeira parece tener un motivo para haberla asesinado.

¿A qué hace referencia el título?

Para empezar... ¿por qué la serie se llama 'Rapa'? Sí, la Rapa das Bestas aparece en la serie pero de forma muy tangencial. Mónica López reconoce que "yo pensaba 'Rapa As Bestas' porque... son muy bestias. No ellos, ¿eh? Sí, no lo que pasa, los asesinatos. Todo cómo se desencadena a partir del asesinato de la alcaldesa. Sale la bestia de la corrupción... yo lo pensaba por ahí". Para Javier Cámara "es como un acontecimiento, es algo telúrico. Hay algo inexplicable en por qué una persona normal mata a otra. Hay algo inexplicable que ellos no entienden y que les cuesta seis capítulos dilucidar por qué esa persona o esas personas hicieron eso".

El thriller íntimo

Viendo que tampoco ellos lo tienen demasiado claro vamos al meollo. 'Rapa' es un thriller, sí, pero uno contenido. Todo parece pasar hacia adentro. Las emociones, las reacciones de los personajes... Cámara está de acuerdo y va más allá: "En el primer episodio te dicen quién ha podido ser y de repente es como otra sorpresa, entonces, sí es cierto que no son giros locos a los que nos hemos vistos abocados en muchas series o descubrimientos de ADN apabullantes sino que son más dentro del círculo pequeño que es el pueblo este o la comarca. Después está esa idiosincrasia gallega que hay algo ahí que se habla pero que no se habla. La información es siempre muy sesgada, hay mucho debajo de la frase que se dice. Todo el mundo es misterioso, todo el mundo es casi culpable".

Una unión improbable

Para poder desentrañar el cómo, el quién y el por qué, en 'Rapa' los personajes de Mónica López y Javier Cámara se acaban uniendo sin quererlo. Él es un profesor sin vocación al que este caso le despierta una pasión desconocida. Ella, es una de las guardias civiles de Cedeira que se encarga de la investigación del asesinato y se mete de lleno. López cree que los dos "se encuentran en el momento adecuado, en el momento preciso y se necesitan al principio".

Cámara profundiza aun más y cree que "cuando tocas fondo, cuando estás perdido es cuando empiezas a ver más claro. A estos dos personajes les pasa un poco la vida por encima y lo único que les une es la soledad que tienen y la falta de perspectivas y entonces empiezan como a hablar, a escucharse el uno al otro y de repente como a atar pequeños cabos que pueden ser hilos muy finos que son hilos argumentales que ya ha desechado la policía donde ella trabaja. Es bonito porque se va construyendo una historia de amistad entre dos personas que se odian que están en el peor momento de sus vidas y que, de repente, les sirve para interesarse". Como bien subraya Mónica López, tanto Tomás como Maite "conectan a pesar de las diferencias".

Precisamente esa conexión "sirve para el thriller" según Javier Cámara. "Y es verdad que este thriller no tiene grandes aspavientos", añade, "sino de repente dos personajes que quedan a cenar, que se hacen preguntas, que el espectador ya sabe quién ha cometido todo eso pero todavía no tiene las razones. Está visto el drama desde otro lugar. Yo como no había hecho esto digo, ¡ah! que bien, se basa en los personajes. Entonces sí que me interesa".

'Rapa' llamó la atención de Javier Cámara por lo diferente. Por abordar el thriller desde otro punto de vista. "Lo interesante era gozárnoslo como actores y entonces ahí sí entraba Elena Trapé y Jorge Coira (directores) para decir: "chicos, sí, pero no tanta emoción" o "no tanta implicación" o "cuidado, ahí esconde más eso" o "mírale mucho más cauto, no sabes lo que está pensando, pregúntaselo desde un lugar menos insidioso, más frío". Todo eso formaba parte de lo que podíamos jugar nosotros y la hemos gozado" reconoce el actor con una sonrisa. A lo que Mónica López apostilla: "Probablemente ese tono viene más de dirección que nuestro. Ellos nos iban llevando porque era el registro que querían".

El tiempo de la entrevista va llegando a su fin y no podemos por menos que volver a preguntarles por el título de la serie. Nos sigue intrigando. Y entonces Javier Cámara lo zanja como mejor sabe... con comedia: "De repente imagínate que hagamos una temporada 2 y que se titule: 'Rapa 2' (se señala la cabeza), y se entienda perfectamente por qué la serie se llamaba 'Rapa'. "Rapa-dos" y entonces nos afeitarán a los dos (risas)". Mónica López se suma también al momentazo: "Me tendrán que rapar a mí también" (más risas).