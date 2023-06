Héctor Lozano y Menná Fité que triunfaron con las clases de Filosofía de 'Merlí' se pasan al sector hotelero con 'Las invisibles'. La serie de SkyShowtime tiene a Lolita y a María Pujalte interpretando a Esperanza e Isabel, dos veteranas al frente de un grupo de camareras de piso de un hotel de la costa que tratan de salir adelante mientras lidian con un trabajo ingrato y físicamente exigente. Pero la trama está en su vidas personales, en sus sueños y en la relación de amistad entre ellas. "La serie no es un documental", recuerda Lolita, aunque refleje la realidad del sector. "Se refleja mucho el trabajo de ellas, lo imprescindibles y lo invisibles que son para los clientes", afirma.

La actriz y cantante interpreta a Esperanza 'Espe', una veterana que tiene el triste récord de hacer 30 habitaciones en una jornada. Resignada, supera cada día gracias al Ibuprofeno para calmar los dolores de espalda y nunca se calla nada, aunque intenta ser prudente para no perder el trabajo. Su matrimonio con Juan está instalado en la rutina y ambos cuidan de su nieto de nueve años. "Además de enseñar ese mundo y las penalidades que muchas veces pasan, el poco sueldo que tienen y las fatigas de tener que romperse el lomo y ganar dinero, algunas con más necesidad que otras, la trama está en la vida de cada una", explica.

En el hotel también trabaja Isabel, interpretada por María Pujalte, es muy amiga de Espe con la que lleva trabajando 18 años. Sueña con prejubilarse, aunque casi se conformaría con dejar de sufrir los síntomas de la menopausia que no la dejan vivir. Resignada a su soledad, disfruta de su independencia hasta que su hermano vuelve a instalarse en su casa en una mal momento (y cuando no es fiesta). Ella sabe que le traerá problemas, pero le cuesta decirle que no y marcar los límites. Por si eso fuera poco, guarda un secreto después de presenciar un trágico incidente en el hotel. Aunque le pesará ocultarle cosas a su amiga, también intentará sacar partido de ello en el trabajo. Y es que como explica la actriz, precisamente por ser invisibles las camareras de piso sí que lo ven todo: "Las personas que están siempre entre la gente y a las que nadie mira lo ven todo".

En el mismo hotel trabajaba Pilar, interpretada por Elena Irureta y la camarera de piso más veterana y a la que vemos morir de un infarto a los 63 años en los primeros minutos de la serie. A partir de ese momento, se convierte en la narradora de las historias de sus compañeras mezclando realidad y ensoñaciones ya que en su narración se imagina a sus compañeras bailando y disfrutando de una vida mejor que la realidad.

La serie no solo visibiliza al sector de las camareras de piso, también llamadas Kellys y que en la vida real iniciaron hace unos años una sonada lucha para mejorar las condiciones de su sector; también muestra la realidad de las mujeres de más de 40, 50 o 60 años, sus sueños, inquietudes y preocupaciones. Ellas también existen y ya era hora de que tuvieran más espacio en la ficción porque como dice Lolita "no todo va a ser juventud, belleza y divino tesoro". "También creo que una mujer de cincuenta años, o de sesenta y... —como es mi caso— podemos ser bellas y todavía podemos conquistar y sentirnos atractivas". De hecho, según explica, su personaje va a tener mucho que decir en este sentido y va a saltarse muchas de las normas que deben cumplir las camareras de piso. "Bueno, las normas también están para saltárselas porque si no hubiera normas, no tendrías ese morbo de saltártelas", afirma entre risas.

Todas esas normas y el procedimiento sobre cómo deben actuar y trabajar las camareras de piso las aprendieron para la serie las protagonistas con ayuda de una coach. María Pujalte confirma que existen una serie de reglas sobre pasar desapercibidas, no hablar ni relacionarse con los clientes o sobre cómo es la relación con sus superiores y también el comportamiento de las camareras de piso cuando están juntas, sus quejas y sus reivindicaciones. En la serie se muestra que el trabajo deja secuelas en estas mujeres porque cada día tienen que arrastrar un carro que pesa 60 kilos y tienen como máximo de 8 a 10 minutos para entrar en la habitación, recoger, limpiar, hacer la cama como si no hubiera dormido nadie y dejar todo en su sitio de nuevo. Pujalte recuerda que "hacer la cama tiene telita".

La trama no solo aborda los problemas de las veteranas, el reparto también cuenta con un elenco de jóvenes que trabajan como camareras de piso mientras intentan cumplir sus sueños, para salir de situaciones complicadas o porque, simplemente, les gusta. Yoshira Escarrega es la reivindicativa Gladys, Paula del Río es la hija de Pilar y no quiere acabar como su madre y Paula Mira interpreta a otra recién llegada para la que el trabajo es la opción para salir de su desagradable realidad.