Los thriller son el contenido estrella de Netflix y para su último estreno en España, la plataforma ha tirado de la obra del escritor superventas Javier Castillo. La historia de la novela 'La chica de nieve' toma vida en la pantalla con Milena Smit encabezando un reparto en el que también están Aixa Villagrán, José Coronado, Loreto Mauléon y Raúl Prieto, entre otros. Hemos tenido ocasión de hablar con ellos sobre la serie.

La adaptación del libro al guion ha corrido a cargo de Jesús Mesas y Javier Andrés Roig y en el proceso ha participado como asesor Javier Castillo. El malagueño nos cuenta muy emocionado de como está viviendo este momento y explica que al escribir la idea "es que te lea el mayor número de personas". Él ya cuenta por millones a sus fieles lectores, pero el efecto de Netflix, evidentemente, puede potenciar el alcance de su obra. Castillo bromea con "la casualidad" de que la serie cambie Nueva York por Málaga, su ciudad natal, para el escenario de la trama.

La ficción arranca en 2010 durante la cabalgata de Reyes en la que desaparece Amaya Martín, una niña de seis años. Casi como si se tratase de un efecto mariposa, el suceso desencadenará una serie de acontecimientos que impactan en la vida del resto de protagonistas, desde los agentes que se encargan del caso, a los periodistas que cubren la noticia y, por supuesto, los padres que ven como su feliz proyecto de vida se hunde bajo sus pies.

Loreto Mauleón ('Patria') y Raúl Prieto ('Antidisturbios') interpretan a Ana y Álvaro, los padres de la pequeña Amaya. "Nuestros personajes van muy a la vez porque están viviendo lo mismo, aunque también se separan mucho entre ellos", nos cuenta Loreto Mauleón. Para ambos ha sido muy importante tener un buen entendimiento. "En un viaje tan duro (como el de sus personajes) o te acompaña alguien con quien estés a gusto o es muy difícil", coincide Raúl. Es difícil ponerse en el lugar de unos padres que en un segundo pasan de la felicidad y la ilusión a sentimientos de pánico, incertidumbre, dolor, rabia, culpa. Además, al no saber que ha pasado con Amaia deben sostener todo eso durante muchos años y les pasará factura. Para prepararse el papel han visto muchos documentales sobre casos de desapariciones que, lamentablemente, hay unos cuantos.

Ellos son parte importante de la serie, pero el peso de la trama recae en Miren, una joven estudiante de periodismo que interpreta Milena Smit en su primer papel protagónico. Atormentada por un suceso de su pasado reciente, ella se tomará el caso de la desaparición de Amaya como algo personal en parte porque le sirve como via de escape de sus propios traumas. La serie arranca en 2010 pero se desarrolla hasta la actualidad y ese ha sido el gran reto para la actriz porque su personaje es uno de los más complejos. "En la serie se ven tres etapas de mi personaje y para mí era muy importante que el espectador pudiera diferenciarlas claramente, que viera cómo los años han pasado y cómo ella ha cambiado, sobre todo en cuanto a madurez y energía". Aunque Miren se encierra bastante en sí misma, va a encontrar un apoyo en el personaje de José Coronado, Eduardo, un "veterano periodista que está de vuelta de todo" y que, además de ser su profesor, se va a convertir en su mentor y su amigo. El actor nos cuenta que el proyecto ya estaba en marcha cuando él se sumo y, de hecho, su personaje cambia bastante respecto al de la novela. "Me he subido al tren en el último segundo porque en la novela era un chaval de 30 años y, al ofrecérmelo Netflix, decidí ejercer de padrino como Eduardo lo es respecto a Miren".

Aixa Villagrán interpreta a la inspectora Belén Millán que se encarga del caso. La actriz a la que hemos visto antes en 'Vida perfecta' y en otros papeles en películas de comedia hace un giro de guion metiéndose de lleno en un thriller: "Es un genero que me encanta", confirma, y añade que lo ha vivido "como un regalo". Villagrán cuenta que la serie "habla del dolor y del trauma y de cómo los personajes utilizan los personajes como una vía de escape". La sevillana demuestra su entusiasmo al hablar del rodaje y de "la piña que hizo el equipo" y asegura que, desde que le ofrecieron el papel mientras rodaba con Carmen Machi en Villajoyosa, "sintió que iba a ser un pepinazo".

El reparto de la serie lo completan Julián Villagrán ('Extraterrestre'), Cecilia Freire ('Velvet') y Marco Cáceres, entre otros, pero no desvelaremos mucho sobre sus papeles para no destripar la historia a quien no conozca el libro. David Ulloa ('La caza. Monteperdido') y Laura Alvea ('Ánimas') son los directores.