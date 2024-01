Desde la pasada ceremonia de los Globos de Oro, los actores Pedro Pascal y Kieran Culkin están protagonizando un divertido pique que ha tenido un segundo episodio en los premios Emmy 2023. Si primero fue el actor de 'Succession' el que, casi posado por su personaje Roman Roy, le dijo a Pascal "chúpate esa" al arrebatarle el premio a mejor actor de drama; ahora ha sido el turno del protagonista de 'The last of us'.

El actor ha subido al escenario para entregar el premio a mejor actor de reparto de serie dramática que se ha llevado Matthew Mcfadyen y ha aprovechado, quizá sabiendo que no tendría otra ocasión porque se iría sin premio, para devolvérsela. Pascal ha explicado por qué lleva el brazo en cabestrillo y, de hecho ha aclarado que la lesión es realmente en el hombro, y ha dicho: "Es el momento perfecto para contar a todo el mundo que Kieran Culkin me dio una paliza". Aunque se trata de una broma, quizá el actor también se refiere a una paliza metafórica ya que Culkin se está llevando todos los premios en los que ambos están nominados, junto a otros compañeros.

Culkin, desde su asiento, ha mantenido el gesto muy serio mirando fijamente a su contrincante hasta que tras unos tensos segundos ha soltado una carcajada. Sin duda, los dos están dando ejemplo de sentido del humor y de compañerismo.

No es la única anécdota que ha protagonizado el actor ya que ha tenido sus momentazos al salir a recoger el premio. Primero ha saludad a los compañeros de reparto y justo antes le ha dado un pico a Brian Cox, que interpreta a su padre en la ficción.

Además, en su discurso de aceptación del premio le ha mandado un recado a su pareja Jazz Charton. "Quiero tener más hijos", ha dicho recordándole que ella le dijo que "quizá si ganaba…".

También han hecho gala de compañerismo otros dos de los protagonistas de la noche con otro gran beso, el que le ha dado Ebon Moss-Bachrach al productor de 'The bear' cuando todo el equipo ha subido a recoger el premio a mejor serie de comedia. Y Tyson Binder ha respondido: "Te quiero, Ebon".