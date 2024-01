El actor Anthony Anderson ha sido el presentador de la gala de los premios Emmy 2023 en su edición número 75 que ha huido de polémicas y se ha centrado en recordar los mejores títulos de la televisión. Lo ha hecho subiendo al escenario a grandes leyendas, reuniendo a los repartos de series de los años 80, 90 y de los 2000 o con el recuerdo de actores y actrices que comenzaron en la pequeña pantalla siendo apenas unos niños o, incluso bebés.

El primer momento emotivo de la noche ha estado protagonizado por Christina Applegate, la actriz de ‘Matrimonio con hijos’ o ‘Dead to me’ que anunció su retirada tras ser diagnosticada de esclerosis múltiple. Con el auditorio en pie, la actriz no ha podido evitar emocionarse, pero una vez recompuesta ha recordado una carrera que comenzó siendo solo una bebé en 'Los días de nuestra vida'.

Después de Applegate, los mayores aplausos se los han llevado las actrices más veteranas que han subido al escenario. La primera ha sido Carol Burnett, que fue la primera mujer en presentar un late night, y ha sido la encargada de presentar el premio a mejor actriz de comedia para otra mujer que ha hecho historia Quinta Brunson. La actriz es la primera mujer afroamericana que se lleva ese galardón desde hace 42 años cuando lo ganó Isabel Sanford por 'Los Jefferson' (1981).

Brunson se ha emocionado por recoger el galardón de manos de una leyenda como Burnett y, a continuación ha sido ella quien ha entregado un premio al lado de otra dama de la televisión Marla Gibbs que ha hecho mención a la brecha salarial como el motivo para que ella tenga que seguir trabajando, antes de entregar el premio a mejor actriz de reparto en una miniserie. Con 92 años, la actriz que debutó en 'Los Jefferson' aún sigue en activo y, entre otras series, este año ha trabajado en varios episodios de 'Anatomía de Grey'.

Otra actriz icónica y, también nonagenaria, que ha hecho entrega de un premio ha sido Joan Collins, la protagonista de uno de los grandes títulos de la televisión como es 'Dinastía'. Junto a Taraji P. Henson ('Colegio Abbott') anunció el premio a la mejor miniserie que, una vez más, se ha llevado 'Bronca' en una noche en la que ha arrasado.

Pero estos no han sido los únicos homenajes, el escenario del Peacock Theater se ha transformado en varios momentos para convertirse en el set de series como 'Cheers', 'Los Soprano', 'Martin' (quizá no tan conocida fuera de EEUU), 'Yo soy Lucy' o 'Anatomía de Grey', 'American Horror Story', 'Juego de tronos' o 'Ally McBeal' y reuniendo además al elenco de algunas de ellas.