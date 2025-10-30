Muere a los 42 años Floyd Roger Myers Jr., el actor que hizo de Will Smith de niño en 'El príncipe de Bel Air'

Myers fue el joven actor que interpretó al 'príncipe de Bel Air' de niño en un episodio de la mítica serie de los años noventa. Su familia ha confirmado que en los últimos tres años sufrió varios infartos.

¿Quién no ha cantado alguna vez aquel "Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la Policía..."? 'El príncipe de Bel Air' fue un clásico en las televisiones de toda España durante los años noventa y no hay millenial que no haya crecido con Will Smith haciendo gamberradas a su primo Carlton en aquella mansión de Bel Air. Will Smith protagonizaba la serie, ficcionando a otro Will Smith que, de postadolescente, se iba a vivir con sus tíos. Pero en un episodio concreto, se puede ver cómo era (o cómo se imaginaban) el pequeño Will Smith de aquella serie.

El niño que interpretó al pequeño Will Smith en el segundo episodio de la tercera temporada, emitido en septiembre de 1992, fue Floyd Roger Myers Jr., de 42 años. Y ahora, su familia ha confirmado su fallecimiento. Su madre, Renée Trice, confirmó a la revista TMZ la muerte de Myers, la madrugada del miércoles, a causa de un infarto en su casa, en Maryland (Estados Unidos). Floyd, de 42 años, había sufrido tres infartos en los últimos tres años. Su madre habló con él por última vez la noche previa a su muerte.

Floyd Roger Myers Jr. debutó en la pequeña pantalla con este pequeño papel de una gran serie como fue 'El príncipe de Bel Air'. Después de eso, interpretó al joven Marlon Jackson en 'Los Jackson: un sueño americano', una miniserie de seis episodios emitida también en 1992 que cuenta la vida de una familia de clase trabajadora de Indiana que descubre el talento musical de uno de sus cinco hijos: es la historia de los Jackson Five, el grupo que Michael Jackson formó con sus hermanos.

En el año 2000, también de joven, tuvo una breve aparición en un episodio de 'Young Americans'. Myers era propietario de una compañía de limpieza de conductos de aire en Maryland, Dr. Duct, y también fundador del Fellaship Mens Group, un movimiento enfocado en la hermandad fundado con el fin de "abordar los desafíos emocionales y de salud mental, a menudo ignorados, a los que hacen frente los hombres" y cuyo fin era construir una "nueva cultura de masculinidad", "aprendiendo a liderar con empatía y rompiendo ciclos generacionales".

