En los años noventa, ver series de televisión no se parecía en nada a lo que se hace ahora. Ni en el contenido, ni tampoco en la forma en la que se consumía. Sin embargo, las míticas series de aquellos tiempos son para muchos una pequeña gran joya que mantener y no dejar que mueran en el olvido. 'El príncipe de Bel-Air' es una de ellas, aquella serie protagonizada por un Will Smith hasta entonces desconocido que arrancaba con un tema que casi nadie ha podido olvidar —"Al oeste, en Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la Policía. Jugaba al basket sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día jugando al basket con amigos unos tipos del barrio me metieron en un lío. Y mi madre me decía, una y otra vez: 'Con tu tía y con tu tío irás a Bel-Air..."—.

La sitcom se estrenó un 10 de septiembre, en 1990, y duró seis temporadas: un total de 148 episodios en los que se contaba la historia de un joven de un barrio complicado a quien su madre envía a vivir con sus tíos, en una zona rica de Bel-Air (Los Angeles), con la esperanza de darle la mejor educación posible. Allí convive con su tía Viv (en la foto), la hermana de su madre; su tío Philip, un popular abogado; y sus primos. Carlton, un joven bajito, republicano y casi némesis de Will, es el primo enemigo que acaba convirtiéndose en hermano del alma del protagonista.

Dónde ver 'El príncipe de Bel-Air' en 'streaming' (en España)

Teniendo en cuenta las apretadas agendas que los humanos llevamos a día de hoy, ver televisión bajo demanda en plataformas es una de las mejores opciones para poder seguir una serie adaptada a las necesidades de cada uno. A día de hoy, 'El príncipe de Bel-Air' se puede ver en Amazon Prime Video y HBO Max.

Otra opción es verlo desde atresplayer, aunque en este caso, aunque sea desde una plataforma, hay que seguir los horarios de emisión en abierto en la televisión.

Dónde ver 'El príncipe de Bel-Air en televisión (gratis)

Otra opción es hacerse el clásico y revisionar 'El príncipe de Bel-Air' en televisión, como se hacía en los años noventa, en abierto y de manera gratuita. Eso sí, para esto hay que tener en cuenta los horarios de programación, dado que son fijos y en lugar de adaptar la serie a la vida hay que adaptar la vida a la serie.

Entre las 10:00 y las 12:30 de la mañana, Neox (Atresmedia) emite unos cinco episodios de 'El príncipe de Bel-Air' de lunes a viernes, justo antes de que arranque el ratito de 'Los Simpson' y después del paquete infantil de Neox Kidz, en el que además, también se retransmiten episodios de 'Campeones: Oliver y Benji'.