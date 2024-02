Movistar Plus+ sigue apostando por el género documental y la serie 'Muros' llegará próximamente para adentrarse con un nivel de acceso inédito a cuatro centros penitenciarios de España para mostrar la vida entre rejas de diez presos y presas, sus familias y otras personas convictas con las que comparten celda, patio o taller.

El mundo carcelario nos resulta muy ajeno, a pesar de que hay 55.000 personas privadas de libertad en nuestro país. La imagen que tenemos de las cárceles es la que se refleja normalmente en la ficción. Y lo más cerca que ha estado la televisión de la vida carcelaria real es el programa de los 90 de entrevistas a presos del ya desaparecido Jesús Quintero y algún que otro reportaje.

Ahora, David Miralles ('G.E.O. Más allá del límite') crea y dirige esta nueva serie documental original de Movistar Plus+ producida en colaboración con Buendía Estudios. A través de cuatro episodios, 'Muros' sigue las vidas de Diego, Cata, Culopato, Medhi, Mari, Eugenio, Feli, Bárbara, Isidoro y Yago. Las cámaras entran en cuatro cárceles: Madrid I Mujeres (Alcalá Meco), Teixeiro (A Coruña), Madrid V (Soto del Real) y El Acebuche (Almería).

"En los tiempos que corren, parece que las palabras pierden su verdadero significado y se emplean con ligereza, convirtiéndose a veces en meros eslóganes vacíos. Libertad, qué concepto tan complejo. ¿Qué es la libertad? ¿Qué implica perderla? Nuestros protagonistas quizás perdieron la libertad mucho antes de entrar por primera vez en la cárcel. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Como director, me he acercado a sus vidas desprovisto de prejuicios, buscando un acercamiento íntimo y personal. Sus historias son conmovedoras y, a veces, incluso teñidas de un inesperado sentido del humor. Hemos intentado hacer una serie documental con un lenguaje sencillo y directo, sin artificios ni adornos innecesarios, que esperamos que no deje indiferente a nadie", ha explicado Miralles.

Según la sinopsis de la docuserie, el acceso a los centros penitenciarios ha sido total, gracias a la colaboración de Instituciones Penitenciarias. 'Muros' sigue durante cuatro meses a diez personas encarceladas en diferentes etapas de cumplimiento de sus condenas, con la mínima intervención y presencia del equipo de rodaje. 'Muros' refleja los conflictos que surgen del propio encierro y que se mezclan con las noticias que llegan a cuentagotas del exterior.