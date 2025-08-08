Ahora

Promesas de Trump que no valen nada: todos los aspectos que no ha cumplido desde su llegada a la Casa Blanca

El presidente estadounidense se marcó como objetivo abrir una época dorada económica, pero desde su mandato, los precios no han parado de subir y la creación de empleo se ha estancado significativamente.

El presidente de EEUU, Donald Trump.

Para sorpresa de nadie, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a llegar al verano sin haber cumplido una serie de cuestiones de importancia para el país que venía prometiendo desde su campaña.

Entre ellas, los famosos aranceles, que comenzaron para la Unión Europeaen un 30% y han pasado por un 10% y un 15% para volver a plantearse un 35%.

Asimismo, el magnate republicano se marcó como objetivo abrir una época dorada económica, pero desde su mandato, los precios no han parado de subir y la creación de empleo se ha estancado significativamente.

El líder estadounidense se posicionó como un héroe que pondría fin a las múltiples guerras que asolan el mundo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad ya que sus conversaciones con el israelí Benjamin Netanyahu y con el ruso Vladímir Putin no han supuesto ningún cambio.

De su lado, el magnate ha sido relacionado con el escándalo Epstein, polémica con la que, según él, no tendría absolutamente nada que ver. Además, prometió publicar una serie de archivos que demostrarían su inocencia y que jamás vieron la luz.

