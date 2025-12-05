María Eugenia Yagüe desvela la frase de la reina Sofía en el debut de Leonor en los Premios Princesa de Asturias: "Pobres niñas"

María Eugenia Yagüe explica que antes de la gala de los Premios Princesa de Asturias siempre se acerca al almuerzo para charlar con la reina Sofía. Esta fue la frase que le dijo en el debut de Leonor.

Los reyes de España intentan proyectar una imagen de normalidad junto con sus hijas, Leonor y Sofía, en medio de los escándalos del resto de la familia. Y es que en plena polémica de su abuelo, el rey emérito, Leonor cada vez tiene un papel más relevante, pero, eso sí, con actos dosificados y medidos para proteger su carrera como heredera.

"Parece que todo lo que hemos visto de ellas es positivo, incluso a mí me sorprende", reconoce el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Por su parte, el periodista de la revista 'Hola', Martin Bianchi, destaca que "Leonor ha demostrado que toda esa preparación que está recibiendo desde muy pequeña está funcionando".

Sin embargo, su prueba de fuego vendría el 18 de octubre de 2019 cuando Leonor dio su primer gran discurso en los Premios Princesa de Asturias. La periodista María Eugenia Yagüe desvela la conversación que tuvo con la reina Sofía ese mismo día en un almuerzo horas antes de la gala.

Y es que cuando la periodista recordó a la reina Sofía que su nieta iba a debutar, la respuesta de la madre de Flipe VI fue inesperada. "Me dijo, 'pobres niñas'", confiesa Yagüe, que explica: "Como diciendo, 'ya tan jóvenes con estas obligaciones'".

