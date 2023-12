Para el público que disfrutó del personaje de Frasier Crane en 'Cheers' y que después se enganchó al spin-off 'Frasier', sobre la nueva vida del psiquiatra recién divorciado en Seattle, volver a ver la serie ha sido como reencontrarse con ese amigo de toda la vida con el que todo sigue igual aunque todo haya cambiado. La nueva temporada de 'Frasier' ya se puede ver en SkyShowtime (ahora también disponible en Movistar Plus+) y durante nuestra entrevista en Madrid, le preguntamos a Kelsey Grammer qué fue lo más difícil para conseguir el regreso de la serie. El actor que ejerce también de productor ejecutivo confiesa que hubo un momento en el que el proyecto estuvo en peligro. "Hay algo que pasa en el desarrollo de nuestro trabajo y es que, a veces, hay demasiada gente opinando y aportando sus notas", ha explicado. Y eso le hizo plantarse cuando el proyecto ya estaba avanzado: "Llevábamos un año trabajando desde que se había comprado la idea y, de repente, nos llegaron un montón de notas y llamé y dije 'mira si no queréis hacer la serie, no la hacemos, pero estas notas son demasiado'". Finalmente, todo volvió a su lugar.

La serie se ha estrenado precisamente el año en que se cumple el 30 aniversario desde la primera emisión de la original y casi 20 años después de su final. Después de todo este tiempo, la ficción de 11 temporadas, aún ostenta el récord del mayor número de premios Emmy para una comedia con 37 galardones y 107 nominaciones. Con estas cifras, es complicado no sentir la presión pero para Grammer retomar el personajes ha sido como volver a ponerse "la ropa de toda de toda la vida". Aún así, ha ido todo un desafío y para el actor, según nos cuenta, era importante asegurarse "de que la serie seguía siendo relevante y que estaba de acuerdo con los tiempos". "Es un tercer acto, no un segundo o un primero", ha afirmado. La serie no solo tiene que seguir gustando a los fans originales, sino que tiene que conquistar a un público nuevo en un mundo, el de la ficción, que ha cambiado mucho. Un equilibrio nada fácil con una oferta muchísimo mayor y con una sociedad que tampoco es la misma que hace 20 o 30 años. De ahí, algunos de los cambios: "Queríamos garantizar que estaba en un sitio distinto, con circunstancias distintas y rodeado de gente distinta aunque manteniendo las preocupaciones de siempre, los principios". Y así el reinicio de la serie es también un nuevo comienzo para el protagonista que a su vez tiene algo de cerrar el círculo. Y es que Crane deja atrás Seattle y regresa a Boston para quedarse, aunque inicialmente llega solo de visita. Boston es la ciudad en la que todo empezó porque allí estaba el bar de 'Cheers'. Y es donde sigue viviendo su hijo Freddy (Jack Cutmore-Scott) que no quiso seguir sus pasos y abandonó la universidad para ser bombero. Después de la muerte de su padre Martin (John Mahoney), Frasier parece estar en un momento de transición y está decidido a decir adiós al exitoso psiquiatra mediático en que se había convertido. La oportunidad de trabajar como profesor en Harvard, le permite intentar recuperar la relación con su hijo y decide quedarse. La serie escrita por los guionistas Chris Harris ('Cómo conocí a vuestra madre') y Joe Cristalli ('La vida en piezas') cuenta con más personajes nuevos como Eve (Jess Selgueiro), la compañera de piso de Freddy; el sobrino David (Anders Keith), hijo de Niles (David Hyde Pierce); Alan (Nicholas Lyndhurst), un antiguo amigo de la universidad; y Olivia (Toks Olagundoye), directora del departamento de psicología. Ella se convierte en la jefa de Frasier Crane y, aunque está encantada de tener a una eminencia como él de vuelta en Harvard, se resiste a que Crane abandone al personaje televisivo y famosos. Para Grammer, con los fans de toda la vida pasa algo parecido a lo que le sucede al protagonista en la nueva trama. "Son encantadores y reconocen que es el mismo tipo, les gusta el nuevo elenco y dónde está, pero hay algunos que se aferran al pasado y no quieren tocar a Frasier". Aún así, el actor y productor se muestra confiado: "Creo que la forma de hacerlo es esta y es bueno porque a la gente también le gusta la idea de que una nueva vida y lo están abrazando". ¿Durará ese abrazo 11 temporadas? "Espero que sí, no es necesario hacer 11 temporadas, pero me gustaría hacer 100 episodios si puedo. Hay muchas historias que queremos contar, están en mi cabeza y van a divertir".