'Frasier' era una de las grandes series de los 90 añoradas por el público y su regreso está disponible desde noviembre en SkyShowtime. Sin embargo, no están todos los personajes que formaban parte de la ficción original. El actor David Hyde Pierce ha explicado por qué no ha querido volver a interpretar a Niles Crane, el hermano menor del protagonista Frasier Crane. Lo ha hecho en una entrevista en Los Ángeles Times en la que habla también de su trabajo en la serie de HBO Max 'Julia'.

"En realidad, nunca quise volver", ha dicho. No es que haya ningún motivo terrible detrás de su decisión y de hecho asegura que disfrutó cada momento de ese trabajo en su día, pero en el punto de su carrera en el que se encuentra explica que "quería hacer otras cosas". Cuando recibió la propuesta y comenzaron "las conversaciones reales" sobre el regreso de la mítica serie, él ya había comenzado a trabajar en 'Julia', la serie de HBO Max sobre la televisiva cocinera Julia Child en la que interpreta al marido de la protagonista. Además, estaba trabajando en dos musicales. "Simplemente pensé 'no quiero comprometerte con un proyecto y no poder hacer estas otras cosas'".

Otro motivo que esgrime el actor es que su presencia en realidad no era imprescindible para el desarrollo de la trama y que la serie podía dejar atrás a su personaje. "En realidad, no me necesitan", dice. "'Frasier' ha pasado a un mundo nuevo, con nuevos personajes y está muy bien, la gente nueva que tienen es genial", asegura. De todas formas, Niles Crane sigue estando presente a través de uno de esos personajes, el del sobrino de Frasier y, por lo tanto, hijo de Niles y Daphne. Se trata de David Crane al que interpreta Anders Keith.

Price no es el único miembro del reparto original que no ha regresado puesto que Bebe Newirth y Peri Gilpin solo aparecen puntualmente como estrellas invitadas.

En otra entrevista del protagonista Kelsey Grammer en 'The Hollywood reporter', el actor explicaba que realmente las ausencias sí que influyeron en la historia para el regreso de la ficción a SkyShotime. "Tratamos de recuperar a todos porque pensaba que era lo correcto y fiel, pero que no quisieran hacerlo está bien. Es su elección", dijo. Es posible que de haber sido de otra forma el protagonista no habría acabado en Boston, pero Grammer no lo lamenta. "Estoy muy feliz de haber terminado en Boston. Eso no hubiera sucedido si el resto del elenco hubiera regresado", ha asegurado.